Ante falsas noticias de casamiento con su prima, Wiens advierte: “No se metan con mi familia”

Dos reconocidas y polémicas “tuiteras” compartieron en las redes sociales una captura de pantalla donde se difunde una falsa noticia de que Arnoldo Wiens está casado con su prima hermana. Ante ello, ya el hijo del precandidato oficialista, Tobías Wiens, salió al paso para indicar que están “plenamente identificadas” y que están analizando las acciones legales con su familia.

El joven señaló que anteriormente se mantenían callados debido a que las cosas eran compartidas por cuentas falsas, pero que esta vez las dos mujeres que arrancaron con la información son muy reconocidas. Una de ellas es Vane Vázquez, quien ya se vio envuelta en varias polémicas en Twitter, y la otra es la conductora Milva Gauto.

Wiens advierte: “No se metan con mi familia”

De la misma manera, en un acto político llevado a cabo horas después del posteo de su hijo, Arnoldo Wiens habló al respecto. “Yo sabía que iba a haber mucha campaña en contra nuestra, hoy me encuentro con algunas publicaciones que dicen que había sido estoy casado con mi prima, no sabía. Eso es tan mentira como que yo soy enano”, ironizó.

Wiens siguió reafirmando que él y su esposa Veronika no son primos. “No se metan con mi familia, no vale la pena, van a perder su tiempo; nosotros vamos a saber defendernos con la verdad y que se abstengan a las consecuencias los que quieran atacar a mi familia”, advirtió tajantemente.

El polémico libro de la esposa de Wiens

La esposa del político colorado, Veronika Wiens, se había hecho conocida en el 2012 por escribir un libro en el cual hablaba del asesinato de Cecilia Cubas. El libro se llama “La familia detrás de las cámaras” y en un capítulo titulado “La persecución” habla de la familia Cubas, aunque no da nombres, da muchas pistas.

Se relata la historia de una empleada de “importante familia de la sociedad paraguaya” que traficaba órganos y niños. Relata que su esposo ayudó a la trabajadora doméstica debido a que por culpa de una deuda con sus patrones sufrió el secuestro de su hijo, además fue violada y encerrada.

También se menciona que tiempo después, una de las hijas de la mencionada familia fue asesinada. “Sabíamos que Dios es justo, pero nunca nos percatamos de cuán justo es hasta años más tarde después de haber perdido su alto rango político, a esta familia le asesinaron a una de sus hijas”, indican señalando así que el crimen de Cecilia Cubas fue justicia divina.

Según los antecedentes, en la obra hace una última mención a un episodio trágico que tuvo la familia. “Realmente, esta vivencia ha impactado nuestras vidas. Con Arnoldo lloramos y entendimos que Dios es justo”, dice Verónika en el libro.