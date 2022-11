Honor Colorado deja sin quórum sesión en Diputados para no tratar intervención a gestión cartista

La Cámara de Diputados no trató ni unos solo de los 20 puntos que tenía agendados en el orden del día, ya que los cartistas aprovecharon un supuesto “error” con el proyecto de PGN 2023 aprobado la semana pasada en Cámara Baja y remitido al Senado, para dejar sin quórum la sesión. La verdadera intención del Honor Colorado es evitar la aprobación de la intervención a la municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, gestionada por su candidato a diputado Gustavo Rodríguez, sobre quién pesan serios indicios de corrupción.

También fueron postergados los tres proyecto de interpelación, puntualmente el del titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, el del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico y el de Sante Vallese de Copaco, el cual supuestamente generaba extrema preocupación a los cartistas.

“En mi carácter de presidente, aunque no tendría que pedir yo disculpas por otros, quiero pedir una disculpa a la ciudadanía. Realmente estamos demostrando cada día más la inmadurez. Ojalá que la ciudadanía vea quienes son los diputados que realmente quieren trabajar y quienes son los que vienen supuestamente a trabajar, a armar todo tipo de espectáculo y retirarse. Eso es lo triste y quiero que la ciudadanía comprenda. Es una situación que venimos sobrellevando hace tiempo”, sostuvo el presidente de Diputados, Carlos María López (PLRA, efrainista) tras el levantamiento de la extraordinaria.

El mismo enfatizó en que el motivo del supuesto “enojo” de la bancada cartista, que motivó su retiro, realmente no es una valido e impide el tratamiento de temas de interés de la ciudadanía.

“El tema de San Pedro, donde tambiñen existen las denuncias y hay un pueblo que está sufriendo, que realmente lo único que vamos a hacer es pedir la intervención o no del mismo para que un interventor vaya y revise qué es lo que está sucediendo en San Pedro, nada más que eso, pero acá pareciera que hubieran otros interéses que son más importantes que servir la ciudadanía”, reclamó López.

Convocan a extraordinaria

Para las 12:45, con el mismo orden del día que debía tratarse en la ordinaria, el presidente de Diputados, Carlos María López (PLRA, efrainista) convocó a una extraordinaria.

Además de los temas anteriormente citados, también está previsto tratar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que plantea el castigo a los que no votan en las elecciones y el rechazo del Ejecutivo a una millonaria ampliación para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Proselitimos lleva a barbaridades con el presupuesto

Varios diputados pidieron explicaciones del porqué finalmente en el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación PGN 2023, aprobado la semana pasada en Cámara Baja y remitido al Senado, no se incluyó el aumento salarial de G. 500.000 para personal de blanco, que se había planteado durante dicha sesión.

El presidente de la Bicameral de Presupuesto, diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista) dijo que proponentes solo plantearon el aumento, pero no establecieron de donde sacar los US$ 50 millones para financiarlo, por lo que la propuesta no se llevó a votacioón. Se planteó un proyecto de declaración para instar al Senado a tener en cuenta el pedido, pero no se llegó a tratar formalmente.

El diputado Néstor Ferrer (ANR, HC) fue el que primeramente reclamó que durante la sesión de estudio del presupuesto en Diputados había mocionado incluir un aumento salarial de G. 500.000 para todo el personal de blanco dependiente de Estado, sin embargo, dicha propuesta no fue incluida en el proyecto que se aguarda tratamiento en el Senado.

El diputado Raúl Latorre (ANR, HC), Jazmín Narváez (ANR, oficialista), Basilio “Bachi” Núñez (ANR;, HC) y Édgar Acosta (PLRA) también se sumaron al pedido de