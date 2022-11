Mario Abdo piensa en el abrazo republicano, pero sin Cartes

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó esta tarde los locales de votaciones de las internas coloradas de la Gobernación de Guairá, que se está llevando a cabo hoy en el departamento

El mandatario presidencial dijo que en los últimos años se ha aprendido que el individualismo ha generado un enorme daño al partido y que está convencido que el partido está por encima de su persona y de cualquier otro candidato del país. Indicó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) se debe de fortalecer en base a un destino común independientemente a las actitudes individuales de cada uno. Insistió que el partido está encima de los hombres coyunturales.

Abc le consultó si dará el abrazo republicando con Horacio Cartes, “Yo no me voy a abrazar con él, yo me abrazo con mi señora nomás y con nadie más”, respondió de manera jocosa el presidente del país.

Las elecciones con papeletas

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que el sufragio por papeletas es totalmente seguro y que una clara muestra son todas las elecciones registradas durante la era democrática.

En cuanto a la renuncia del precandidato opositor del movimiento Oviedista “Éticos Republicanos” (MOVER), Blas Aguilar Cáceres, quien aseguró que las elecciones con papeletas son vulnerables y que existe un fuerte incentivo económico para los electores para votar hacia un sector político, manifestó que desconoce los argumentos de las acusaciones y que todo queda a cargo del Tribunal de Justicia Partidario.

En defensa de Antonio Fretes

En cuanto a la situación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Fretes, dijo que el que aparentemente cometió el hecho punible es su hijo mayor de edad de unos 50 años y que los padres no siempre deben tener la culpa de las cosas que comenten los hijos.

Indicó que la denuncia es grave y tiene vinculación con el crimen organizado, pero que se debe de investigar si Fretes estuvo metido en el caso. Indicó que, si se demuestra su culpabilidad, debe ser enjuiciado y procesado por la justicia.