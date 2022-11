Consejo de la Magistratura ratificó exclusiones de postulantes a la Fiscalía General

En sesión extraordinaria convocada por el Consejo de la Magistratura (CM) realizada este miércoles 23 de noviembre de 2022, se confirmaron las exclusiones de cuatro postulantes que no cumplieron las exigencias de las presentaciones de documentos para participar del concurso de integración de terna convocada por el Edicto N° 7/2022 por el que se busca relevar a la actual titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, quien tendrá su mandato vencido el 10 de marzo de 2023.

Lea más: Quince postulantes son excluidos y dos renuncian a concurso por Fiscalía General

De los 15 postulantes excluidos por deficiencias en las presentaciones de sus documentos para participar del concurso de terna, solamente 4 presentaron los recursos de reconsideraciones para rever la decisión del Consejo de la Magistratura, de apartarlos del proceso.

Los que presentaron el recurso de reconsideración fueron la fiscala María Estefanía González y los abogados Roberto Rodrigo Ríos Gayoso, Ada Carolina Zacura Ferreira de Gorostiaga y Saúl González.

El caso de la fiscala Estefanía González

En el caso de la fiscala María Estefanía González fue excluida del concurso porque no presentó constancia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de no tener pendiente enjuiciamientos en este órgano. La agente del Ministerio Público cuestionó que con otros postulantes el Consejo no fue tan riguroso para permitir su participación en el concurso de terna.

La agente del Ministerio Público solamente presentó una constancia de que fue absuelta en un caso de enjuiciamiento del Jurado.

Sin embargo, todos los miembros del Consejo, votaron por ratificar su exclusión del Edicto N° 7/2022, porque la fiscala González no presentó la constancia del JEM exigida. Votaron por la exclusión los consejeros Oscar Paciello Samaniego, Jorge Bogarín Alfonso, Gustavo Miranda, Eugenio Jiménez Rolón, César Ruffinelli, Roberto Eudez González y Edgar Olmedo Silva.

Lea más: Camarista pica en punta en proceso de conformación de terna para la Fiscalía General

El caso del abogado Roberto Rodrigo Ríos Gayoso

El abogado fue excluido del concurso porque no presentó la constancia expedida por la Corte Suprema de Justicia en la que acredita no poseer sanciones. Había presentado una constancia de que estaba habilitado para el ejercicio de la profesión de abogado. Alegó en su defensa que la Corte le expidió una constancia diferente a la solicitada por él.

Había presentado para su inscripción en el Consejo una constancia en la que dice estar habilitado para el ejercicio de la abogacía. Recién con su recurso de reconsideración presentó su constancia de no tener sanciones de la Corte Suprema.

Ríos Gayoso había solicitado la constancia de no poseer sanciones en la Corte, pero esta le dio una constancia de estar habilitado.

El ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón alegó que si el reglamento exige la presentación de un documento, pero se presentó otro, entonces no se cumplió con lo que exige el reglamento. No se puede alegar que fue un error de la Corte el haberle dado una constancia diferente. De aceptarse esta excusa, se estaría abriendo una válvula para que otros caso parecidos sean reconsiderados.

Jiménez Rolón votó por confirmar la exclusión del abogado Ríos Gayoso, y a su posición se sumaron los demás miembros, con excepción del diputado Roberto Eudez González, quien sostuvo que el postulante hizo lo posible para obtener la constancia requerida, pero que fue la Corte la que se equivocó.

El caso de la abogada Ada Carolina Ferreira

Al presentar su nota de reconsideración al Consejo de la Magistratura, la abogada Ferreira de Gorostiaga cuestionó la arbitrariedad del acto administrativo, y el cierre de la posibilidad de apelar sus decisiones. Agregó que su título de abogado y su trayectoria de 26 años no pueden invalidarse por la ausencia de un simple sello de legalización.

También se le cuestionó a la abogada Ferreira de Gorostiaga que no presentó su constancia de la Corte Suprema en la que acredita que no fue sancionada.

Sin embargo, los consejeros, por unanimidad ratificaron la decisión de excluirla del concurso de terna para la Fiscalía General, ya que la misma no ha dado cumplimiento a lo que exige el reglamento para participar del concurso, indicaron.

El caso del abogado Saul González

El postulante Saul González Ayala fue excluido del concurso de terna porque no registró su título ni está legalizado en el Ministerio de Educación y Ciencias. Alegó que demostró que es abogado, que está habilitado para ejercer la profesión, tiene diplomas de la Escuela Judicial, y que además participó de otros concursos de ternas.

Sin embargo, el consejero Jorge Bogarín Alfonso al solicitar la ratificación de la exclusión del proceso de integración de terna, indicó que hasta el 2010 la Corte Suprema de Justicia permitía el juramento de abogados con la simple presentación del título registrado por el Rectorado, y que a partir del 2011 se exigió el título legalizado y registrado. Aclaró que su título es del 2003, pero que el Art. 10 del reglamento del concurso exige que el título esté registrado y legalizado.

Bogarín propuso el rechazo del recurso de reconsideración al que se adhirieron los demás miembros del Consejo de la Magistratura.

Lea más: Consejo de la Magistratura apura los tiempo en concurso para Fiscalía General

Excluidos por problemas de documentos

1) Roberto Rodrigo Ríos Gayoso: abogado.

2) Domingo Álvarez Agüero: abogado.

3) Édgar Hernán Sosa Gómez: abogado.

4) Saúl González Ayala: abogado.

5) María Estefanía González Arévalos: fiscala.

6) Pedro Claver Aguilar: fiscal.

7) Jorge Rodas: abogado.

8) Juan Cattebeke Fretes: asistente fiscal.

9) Roberto Medina: abogado.

10) Ronald Francis González Ferreira: abogado.

11) María Victoria Rivas: abogada.

12) Ada Carolina Zacura Ferreira: abogada.

13) Blanca Graciela Báez Brítez: abogada.

14) Christian Marcelo Bernal: juez.

15) Olga Estela González Rojas: abogada.

*) En resumen, fueron excluidos: 11 abogados, 2 agentes fiscales, 1 juez y un asistente fiscal.

Renunciaron al concurso

1) Pablo Erico Contrera Fernández (abogado)

2) Hernán Ricardo Galeano (fiscal)

Puntajes preliminares de los 36 postulantes de la Etapa de Idoneidad

El Consejo de la Magistratura dio a conocer los puntajes de los 36 postulantes admitidos para el concurso de terna para la Fiscalía General del Estado, convocado por el Edicto N° 7/2022, luego de establecer las evaluaciones a la formación académica, experiencia profesional, entre otros. El puntaje máximo es de hasta 34.

1.) Gustavo Enrique Santander Dans (camarista) Puntaje: 26,5

2.) Jorge Domingo Rolón Luna (abogado) Puntaje: 24,46

3. ) Federico Espinoza Espínola (fiscal adjunto) Puntaje: 23,72

4.) Mónica María Seifart de Martínez (abogado) Puntaje: 23,38

5.) Patricia María Rivarola Pérez (fiscala adjunta) Puntaje: 23,16

6.) Cecilia Arminda Pérez Rivas (ministra) Puntaje: 21,39

7.) Gustavo Enrique Cáceres Fernández (abogado) Puntaje: 21

8.) Édgar Augusto Salas Coronel (fiscal adjunto) Puntaje: 20,2

9.) Ricardo Alberto Preda del Puerto (abogado) Puntaje: 19,51

10.) Luis Alberto Samaniego Correa (abogado) Puntaje: 19,15

11.) Emiliano Ramón Rolón Fernández. Puntaje: 19

12.) Carlos Adolfo Arregui Romero. Puntaje: 18

13.) Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez. Puntaje: 17,26

14.) Matilde Elena Moreno Irigoitia. Puntaje: 17,09

15.) René Milciades Fernández Bobadilla. Puntaje: 17

16.) Alba Rocío Cantero Vera. Puntaje: 16,62

17.) Alfredo Barrios Jara. Puntaje: 16

18.) Guillermo Ortega Brítez. Puntaje: 15,76

19.) Roberto Carlos Zacarías Recalde. Puntaje: 14,85

20.) César Alberto González Velázquez. Puntaje: 14,43

21.) Santiago Javier Brizuela Etcheverry. Puntaje: 14,07

22.) Germán Antonio Torres Mendoza. Puntaje: 14

23.) Édgar Augusto Moreno Agüero. Puntaje: 13,8

24.) Julio Manuel Vanconsellos Céspedes. Puntaje: 13,13

25.) Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres. Puntaje: 13

26.) Luis Lionel Piñánez García. Puntaje: 12,87

27.) Teresa de Jesús Rojas de Jara. Puntaje: 12,5

28.) Juan Pablo Rolón Ruiz Díaz. Puntaje: 12,31

29.) Manuel Nicolás Doldán Breuer. Puntaje: 11,98

30.) Luz Marina Caballero Villasanti. Puntaje: 11

31.) Won Suk Choi. Puntaje: 10,79

32.) Dina Marchuk Santacruz. Puntaje: 10

33.) Julio César Godoy. Puntaje: 9,6

34.) Claudia Jeorgina Torres Ozorio. Puntaje: 8,54

35.) Blas Daniel Bernal Brítez. Puntaje: 8,34

36.) Joel Milciades Cazal Cristaldo. Puntaje: 4,5

La segunda fase de esta Etapa de Idoneidad también forma parte el examen de conocimientos generales que será tomado el jueves 24 de noviembre a las 11:00 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que otorgará los restantes 26 puntos a los postulantes, completando así los 60 puntos de esta primera etapa.

Las etapas restantes

Las Audiencias Públicas, que concede hasta 20 puntos, y la Evaluación Integral, que otorga otros 20 puntos, son las otras dos etapas que conforman el proceso de integración de terna para titular del Ministerio Público, convocado por el Edicto N° 7/2022 para relevar en el cargo a la fiscala general Sandra Quiñónez, quien tendrá mandato vencido el próximo 10 de marzo de 2023.