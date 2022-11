Caso ministro Fretes: “Yo no soy cómplice de nadie”, dice Cachito Salomón

El presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, fue consultado hoy acerca de su opinión sobre las denuncias contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y su hijo Amílcar, quien habría cobrado una coima para intentar evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi.

Si bien primero dijo que no quiere opinar sobre Fretes, Salomón comentó que, aunque lo conoce, no va a ser “cómplice de nadie”.

“Yo no quiero opinar sobre el ministro. Me duelen un poco las publicaciones de los medios de prensa. Yo soy muy conocido de él. Fue funcionario de la Cámara de Diputados y estaba en mi Comisión. Lo conozco, pero yo no soy cómplice de nadie. Acá hay unas denuncias muy serias que a través de los medios de prensa nos estamos enterando”, manifestó.

“Él tiene la obligación de desmentir esta cuestión inmediatamente porque lo involucra directamente a él. Estamos esperando, al igual que sus compañeros de la Corte, que salga a desmentir”, sostuvo.

“No vamos a avalar ninguna de estas cuestiones”

Por otro lado, sobre el caso del concejal departamental de Concepción Ramón Sanabria Oporto, de Fuerza Republicana, buscado por estar involucrado en una carga de cocaína que se encontró en Uruguay, acusado de narcotráfico y que está en filas del oficialismo, dijo que ya se tomaron las medidas en el caso.

“Celebro la inmediata definición del movimiento. El movimiento le pide que se presente y se ponga a disposición de la Justicia y que aclare. Si tiene culpa, nosotros no vamos a avalar ninguna de estas cuestiones”, señaló.

Afirmó que este tipo de situaciones no salpican solo al Partido Colorado, sino que también se tuvo casos en el Partido Liberal, en Cordillera y en Amambay. “Es una cuestión con la que lidiamos día a día y yo celebro en el caso del compañero Wiens y de Mario Abdo la inmediata resolución de sacarlo de Fuerza Republicana. Que él aclare su cuestión personal. Él tiene que salir a desmentir estas cuestiones”, manifestó.