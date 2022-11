Los cerdos con pañuelo azul van cayendo, pero debe caer el jefe de la piara, dijo Celeste Amarilla

Durante su alocución la diputada Celeste Amarilla, fiel a su estilo visceral, resaltó que el encarcelamiento de los ex ministros de agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy debe ser un orgullo para todos los liberales porque es una forma de sanear las figuras del referido partido político.

“Enzo Cardozo, Rody Godoy, Milciades Duré han traicionado a todos los liberales y por eso están donde estar por que han robado al Estado. Ahora no tenemos ni un solo corrupto en nuestras filas. Son ladrones de pañuelo azul, pero no son liberales. Un liberal no roba al pueblo. Que sepa el señor Llano, el jefe de la piara, que yo desde esta banca voy a ser la primera en acusar a los liberales que tocan el dinero del pueblo”, dijo la diputada Celeste Amarilla.

La parlamentaria se tiró contra el senador Blas Llano a quien le llamó como jefe de la piara (manada de cerdos) y “por apañar la corrupción al aliarse con los cartistas, defendiendo el narcoestado”.

“El chancho Llano metió la corrupción en el partido y hay varios chanchitos en el partido, que no son liberales. Lo de ayer no es vergüenza es un orgullo para los liberales de bien, que los ladrones sean castigados. Es hora de que Enzo Cardozo y Blas Llano pidan perdón a los liberales por que por culpa de ellos nos tratan de corruptos”, puntualizó la parlamentaria.

No hacer leña del árbol caído

Por su lado, el diputado llanista Edgar Ortíz, quien en varias ocasiones se mostró más cartista que los propios colorados, defendió a su líder Blas Llano y trató de coimera a su colega Celeste Amarilla, similar discurso que usa el cartista Basilio Núñez cuando trata de embarrar el debate. Indicó además que prefiere no hablar de las condenas que recibieron los ex ministros por que “no quiere hacer leña del árbol caído”.

“Blas llano salió por la puerta grande de la política, no tiene procesos judiciales, no endeudó al partido. Edgar Ortiz es llanista con mucho orgullo. Algunos liberales hacen política mirando a la gente, otros mirando negocios, le ven a la gente como merienda escolar. Celeste es la que tendría que estar presa por coimera, por negociar con las meriendas de los niños. Entre correligionarios no, por favor”, dijo Ortíz.

El polémico diputado dijo que el tema de Enzo Cardozo va a tener que decidir la justicia, trato de minimizar el juicio, indicó que no hay que hablar mal de los correligionarios que caen en desgracia y siguió ensalzando a Blas Llano.

No normalizar la “sinverguencía”

Por otro lado, el diputado efrainista Edgar Acosta indicó que no hay que tener miedo de hablar de las autoridades que son condenados por tocar la plata de los contribuyentes y no se debe normalizar la sinvergüencía, no se debe normalizar la corrupción y sobre todo que los políticos se hagan ricos en sus puestos.

“Hay que hablar de las autoridades que se quedan con la plata de los contribuyentes, no hay que tener miedo de hablar de esos temas. Puede haber un tiempo de que la justicia llegue, los corruptos deben estar en la cárcel y no hay que normalizar la sinvergüencia Esperemos que esto sea un ejemplo para todos esos corruptos, que sepan que pueden llegar a caer”, puntualizó el diputado.