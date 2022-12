Senado acepta veto parcial sobre energías renovables

La Cámara de Senadores, por amplia mayoría, aceptó la objeción parcial y sancionó la parte no objetada por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales, no hidráulicas”. El documento pasa a Diputados.