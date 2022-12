“Providas” se sienten perseguidos porque buscan cercenar cooperación con la UE

Para Valeria Insfrán, es una “desfachatez” la forma como algunos grupos “mienten a la ciudadanía”, cargando toda la tinta en la merienda escolar, y, según ella, olvidando los 3 ejes de la ley 6659/20, que son la revisión del currículum en todos los niveles y especialidades, la formación docente y el enfoque de género y de derecho.

“Esto es un circo para dejarnos mal, para sensibilizar y presionar a los legisladores por un lado, y dejarnos mal ante la ciudadanía”, indicó.

Agregó que prefiere incluso que el estado le dé oportunidad de trabajo a los padres, que puedan ahorrar y que ellos mismos puedan alimentar a sus chicos.

Dijo que en el Senado está difícil que se apruebe la derogación que cuenta con media sanción de Diputados, porque no hay mayoría, pero “van a apelar a la consciencia de los legisladores”.

“US$ 1.500.000 está estipulado para organizaciones en la ley para organizaciones no gubernamentales. Están Decidamos, Oxfam, Cadep. Nuestro gobierno ya no responde al pueblo paraguayo y estamos haciendo una resistencia ciudadana”, afirmó la titular de esta organización de derechas y nacionalista.

