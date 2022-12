Cartismo y aliados buscarán mañana a tambor batiente derogar donación de la UE

El proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6.699/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue uno de los puntos más debatidos en la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

La norma recién tendrá ingreso oficial y será girada a comisiones en la sesión extraordinaria de mañana, prevista para las 9:00. Sin embargo, los senadores cartistas Antonio Barrios y Enrique Riera ya adelantaron que una vez que tenga ingreso oficial, solicitarán una sesión extraordinaria para tratar inmediatamente el controvertido proyecto de derogación, que según las fuentes consultadas tendría el apoyo mayoritario de otras bancadas para sancionar la derogación del convenio.

Al término de la reunión de Mesa Directiva, la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista) alertó que los detractores de la norma promueven una campaña de manipulación con fines electoralistas. “Quienes firmaron el convenio con la Unión Europea son los que se oponen, porque lamentablemente lo que quieren es un pueblo sin educación, por eso mienten y crean fantasmas sobre los contenidos. Ellos no necesitan un pueblo preparado y culto porque es la única forma de mantenerse en el poder”, dijo en alusión al cartismo.

La senadora oficialista mencionó que la UE donó 168 millones de euros entre el 2014 y el 2020 y que cada siete años confirman su presupuesto, independientemente al gobierno de turno que sea. Sostuvo que de los 168 millones de euros donados, 85 millones de euros fueron a educación, es decir el 50% de lo financiado.

Cartes firmó y renovó compromiso, recuerdan

Recordó que en el 2014 el expresidente Horacio Cartes firmó la Agenda 2030 y renovó su compromiso con la Transformación Educativa en julio del 2017 y que el propio ministro de Educación, Enrique Riera (ANR, HC), actual senador y proponente de la norma entre el 2016 y el 2018, en su momento agradeció la donación.

La senadora colorada indicó que los 85 millones de euros ya utilizados fueron para educación y que lo restante será destinado a diferentes áreas como a la protección social, específicamente a las mipymes y a las ONG. También dijo que afecta a la Sociedad Científica del Paraguay y a la escuela de formación política para mujeres líderes.

Mencionó que el convenio es el mismo que viene siendo implementado y ejecutado por los ministros de Educación desde el 2009 con la administración de Horacio Galeano Perrone hasta la gestión del actual ministro Nicolás Zárate.

“El convenio no obliga a introducir la ideología de género. Paraguay tiene la soberanía para definir su política educativa. La donación de la UE no está condicionada a implementar modificaciones en el sistema educativo, tal afirmación no es verdad, porque nuestro país tiene independencia y por sobre todas las cosas nuestro país es soberano como dice la Constitución”, indicó Samaniego.

También dijo que lo mas resaltante es la pérdida de la alimentación escolar equivalente a 14 millones de euros; es decir dejamos de dar merienda escolar a mas de 45 mil niños en Asunción, imagínense en todo el país.

Alertan que el proyecto es inconstitucional

La senadora Samaniego mencionó que con base al artículo 137 sobre la supremacía de la Constitución Nacional no se puede derogar un tratado internacional con una ley nacional. “Si Paraguay empieza a querer derogar un tratado internacional aprobado y ratificado podríamos en cualquier momento derogar el tratado de itaipú, la Carta de Fundación de las Naciones Unidas, de la OEA, incluso el Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur” dijo al señalar que es inconstitucional y no corresponde al Congreso tratar.

También dijo que cuando el Comité que por decreto se formó en el 2019 propongan su plan educativo, el Congreso va a debatir ese tema. Sostuvo que “los proyectistas de ambas Cámaras abogan que debemos rechazar ese dinero y que los niños se queden sin alimentos e infraestructura. Están instalando una campaña de manipulación pidiendo a la sociedad con fines electoralistas”, enfatizó.

“Les desafío a que en ninguna parte van a encontrar que la UE habla de transformación sexual ni opina ni lo que hace a ese tema a lo que quiere instalar”, dijo la senadora al mencionar que la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Samaniego solicitará informes a los 27 países que integran la Unión Europea sobre el apoyo a la educación.