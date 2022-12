“Agenda que traen los sectores conservadores es una agenda de miedo”, afirma Joahnna Ortega

A criterio de Johanna Ortega, no es casualidad que los grupos conservadores de derecha avancen contra la transformación educativa y cuestiones de derecho.

“En Paraguay se repite lo mismo que se repitió en toda la región. Prefiero ser optimista porque esta agenda que traen los conservadores, en contra del avance de ciertos derechos, se dio en Colombia, se dio en Brasil, en todos los países donde hubo elecciones recientes. Sin embargo, hubo victoria progresista”, refirió.

Agregó que la agenda que traen los sectores conservadores es una agenda de miedo. “Nos quieren hacer tener miedo. Piensan que lo que se viene es contra la familia, contra las religiones, contra un montón de cuestiones forman parte de la cultura y del folclore paraguayo, o como le queramos llamar, pero que están muy arraigadas”, precisó.



Lea más: Lista de Diputados: Hay Concertación en 8 departamentos

En ese sentido, aseveró que los progresistas están obligados no solo a mirar como son esas cuestiones culturales, sino a luchar contra ciertas cuestiones que no están bien, o que no representan a la mayoría de la gente.

Familia de papá, mamá, hijo es de pocos privilegiados, asegura precandidata

Ortega indicó que el censo, independiente a los cuestionamientos, va lanzando datos de cómo realmente están conformadas las familias paraguayas.

“Hay que reconocer esa diversidad de familias, y si es un país mayoritariamente católico, todas esas familias probablemente sean católicas. Las familias de madres solteras, las familias ensambladas, son familias tan católicas como la que es de papá, mamá, hijo, somos privilegiados quienes tenemos ese tipo de familias”, expresó.

Se afirmó en que todos esos temas hay que debatirlos, pero en la base de que la esperanza tiene que triunfar sobre el miedo.



Lea más: Concertación: plantean que funcionarios públicos ya no voten en internas

“Va a ser un tema que vamos a tener que hablar mucho con los electores. Es un tema que se manipuló mucho y de manera electoral. El discurso decía que aplicaba una cosa, pero al final vimos que se puso en riesgo fondos para meriendas escolares, para kits escolares, mejorar infraestructura”, señaló

Agregó que la intención de los grupos conservadores se desnuda cuando se evidencia que los mismos que apoyaron la ley y la aprobaron, como Horacio Cartes y “Bachi” Núñez, ahora se muestran en contra, demostrando que buscan manipular a su público y electores.

Seguir desarrollando nuestra democracia o convertirnos en narcoestado

Según Ortega, dependiendo de si gana Wiens o Santi Peña, se podría torcer la voluntad del electorado colorado, porque se juega la institucionalidad de nuestra república.

“Nos jugamos a seguir desarrollando nuestro bajo nivel de democracia, o directamente convertirnos en un narcoestado”, manifestó. Incluso no ve peligro menor si gana uno y otro, porque está convencida de que la interna colorada es un circo que terminará en un abrazo republicano.

Dijo que tienen como objetivo y misión cambiar la Cámara de Diputados, ya que la misma refleja los peores vicios que tiene la política paraguaya. ”Es una muestra de lo decadente que está la política paraguaya”, aseveró.



Lea más: Concertación: encargados de la campaña de Alegre y Núñez hablan de necesidad de generar más entusiasmo

En ese sentido, destacó el rol de contralores que asumieron Kattya González y Celeste Amarilla en época de pandemia. Agregó que buscan una forma de hacer política saliendo de la burocracia habitual.

“Si logramos destapar la olla, como se vio al final de la campaña pasada, de lo que se cocinó durante la pandemia en la municipalidad, todo lo que podemos hacer desde ese lugar, cambiando formas y el modo de hacer política desde ahí”, afirmó, al mismo tiempo de plantear que si bien tal vez no cambien toda la Cámara de Diputados, al menos van a cambiar su forma de hacer política.

Concertación busca llegar como equipo con ejes de trabajo

Según la precandidata a la cámara de diputados, hay bastante menos dispersión para estas elecciones en cuanto a votos para el legislativo. “El hecho de que estemos en la concertación más grande, o formato concertación, aliados, alianza, la unidad más grande que se vio en toda la transición democrática, de cualquier manera, tenemos menos dispersión”, aseguró.

Agregó que hoy las bancas de diputados por Asunción se dividen en 4 colorados y 3 opositores, 3 de patria querida y una liberal, que es Celeste Amarilla y que apuntan a crecer con 4 bancas de la oposición, con una expectativa de 20.000 votos, de la base de 12.044 conseguidos en las municipales.



Lea más: Indignados por aparecer en el padrón de la Concertación Nacional

Explicó que a clave está en no verse como competidores, si no como un equipo diverso, sin importar quien de los 7 lleguen, si no llevar el programa del equipo a la cámara.

En ese sentido, explicó que tres ejes de su propuesta son mejorar la ley de acceso a la información pública, en cuanto a la sistematización de la información, como también en protección de datos personales, la lucha contra el crimen organizado y mejorar la matriz productiva de Paraguay.

“Cómo hacer desde la cámara de diputados para tener acceso a mercados más rentables en términos de acceso a tecnología, a conocimiento, a un montón de rubros en los que el país pueda aportar”, explicó sobre el último punto.