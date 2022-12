Desirée Masi: acusación ante el JEM es única forma de que fiscales respondan sobre negligencia en caso Pecci

Ayer, la Cámara de Senadores aprobó la acusación contra los fiscales del caso Marcelo Pecci. Desirée Masi (PDP) indicó que esto surge luego de publicaciones que demuestran presunto mal desempeño en la investigación.

Agregó que los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán deberán explicar si realmente realizaron las pericias a los tres celulares incautados en la Agrupación Especializada en marzo, en busca de pistas sobre el autor moral del crimen de Pecci.

Masi destacó que los fiscales han caído en muchas contradicciones en sus últimas declaraciones con respecto a dichos datos, indicando primero que sí se realizaron las pericias, luego afirmando que los celulares fueron entregados a Estados Unidos y luego alegando barreras de idioma.

“El laboratorio forense que tenemos es muy bueno acá, puede extraer todo. Que digan que siguen analizando 7 meses después... Se supone que es una alta prioridad del Estado y de la Fiscalía llegar a quién dio la orden”, declaró la senadora.

Lento avance en investigaciones en caso Pecci

“Como no podemos hacer pedidos de informe a los fiscales, la única manera es que vayan al Jurado y en su defensa muestren la carpeta fiscal. Van a tener que decir si se hizo o no el peritaje, si se encontraron o no pruebas. Todos queremos esa información”, indicó.

En otro momento, cuestionó el lento avance de las autoridades locales para encontrar a los autores morales del crimen de Pecci. “La respuesta del Estado es tan tibia, tan lenta... No puede ser que hagan lo que se les antoja, no puede ser que 7 meses después no haya nada”, criticó en contacto con ABC.

Por otra parte, indicó que los fiscales contaron con el apoyo de los cartistas ayer en el Senado, por acuerdos evidentemente políticos. “Estoy segura de que ellos también quieren saber quién mató a Pecci. Algunos de ellos fueron amigos, tienen afectos con Pecci. Ahí los 4 de Honor Colorado no es que no quieran saber; primó más la cuestión política con los fiscales”, planteó.