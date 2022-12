Cecilia Pérez desmiente “rumores” y da detalles sobre su “mensaje” a Víctor Galeano Perrone

La única mujer que integraba la terna para la Fiscalía General del Estado fue la exministra de Justicia Cecilia Pérez, quien era muy cercana al Poder Ejecutivo. Finalmente, esta semana el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Emiliano Rolón Fernández para reemplazar a la cuestionada Sandra Quiñónez y el camarista ya recibió el acuerdo del Senado.

Al respecto, la exministra fue consultada sobre unos “rumores” que supuestamente detallan que ella mantuvo una reunión con el expresidente Horacio Cartes, algo que pudo haber afectado la decisión de Abdo Benítez.

Ante esto, Pérez desmintió rotundamente que tal reunión haya existido e instó a los que “impulsan esa mentira” a que consigan imágenes de circuito cerrado en que se la viera reunida con Cartes.

“No sé por qué insisten en tantas historias para perjudicarme; ni siquiera estoy en campaña política o algo. Yo creo que cuando te muerden es porque cuentan algo que hiciste y en este caso todo es un invento”, disparó.

Su “mensaje” a Víctor Galeano Perrone

Por otra parte, la abogada fue consultada sobre su “mensaje” encriptado hacia su colega Víctor Galeano Perrone, considerado un “monje negro” durante el gobierno de Horacio Cartes.

Sobre si existió un “lobby” en su contra por parte del abogado, Pérez resaltó que no tiene ninguna prueba sobre que tal intención haya existido o no. Asimismo, sobre una serie de escritos que lanzó en la plataforma Twitter, aseguró que los publicó antes de conocer la designación de Emiliano Rolón como futuro fiscal general.

Nuevamente, tras la pregunta del porqué de los escritos hacia Galeano Perrone, la exfuncionaria dijo que él la conoce y también a su familia, detallando incluso que hay una “historia”, pero sin profundizar este punto.

“Me dijeron que me cuide. No me amenazaron, me advirtieron. Deberían hacerle a él -a Víctor Galeano Perrone- sus preguntas; él sabrá sobre Durango”, indicó.

Designación de Emiliano Rolón

Además, la exfuncionaria manifestó que la decisión de Abdo Benítez de elegir a Emiliano Rolón como futuro fiscal general del Estado “es buena y punto”, considerando que el camarista es una “persona preparada” para el cargo.

Asimismo, aseguró que ella no se siente “traicionada” por no haber sido elegida, ya que esta decisión es política.

“Estas son las reglas del juego. Capaz hasta mi juventud me pudo jugar en contra. Yo quiero que la gente le apoye a Emiliano en el cargo”, señaló.

Finalmente, Cecilia Pérez aseguró que -tras abandonar el sector público- continuará ejerciendo la abogacía con distintos proyectos vinculados a la Justicia.

