Diputado liberal acusa a ministro de la Corte Suprema de Justicia de intento de fraude electoral

A pocos días de las elecciones internas de los movimientos y partidos políticos aparecen acusaciones y denuncias de intentos de fraude. El diputado por el departamento de Ñeembucú Carlos Enrique Silva, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), denunció al ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos por un supuesto intento de fraude con miras a las elecciones internas partidarias previstas para el próximo domingo.

El legislador acusó a Ríos de ofrecer G. 5 millones supuestamente para sobornar a miembros de mesa durante las elecciones internas con el objetivo de posicionar a sus precandidatos que integran el movimiento Frente Integración Liberal (FIL) en el departamento de Ñeembucú.

Según Carlos Enrique Silva, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos utilizó a su apoderado Leonardo “Leo” Pérez, quien supuestamente se encargó de hacer la llamada a una persona privada de su libertad en la cárcel de Misiones, a quien le ofreció la suma de G. 5 millones a cambio de que en el día “D” los miembros de mesas del movimiento del diputado Silva no se presenten o, en todo caso, les sigan la corriente a los demás miembros de mesa del movimiento FIL.

“Es un intento de fraude orquestado evidentemente por el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos. El apoderado de la Lista 9, Leonardo “Leo” Pérez, estaba ofreciendo dinero e impunidad a algunas personas para cargar votos el día domingo”, relató el legislador.

Agregó que sus adversarios buscan manipular el resultado el día de las elecciones. ”No solo buscan comprar votos, sino manipular el resultado cargando los votos. Estamos hablando de la manipulación de las urnas el día de las elecciones. Tenemos las prueba y vamos a accionar legalmente. En todo el distrito están ofreciendo dinero, cargos y en este caso cambios de carátula en el expediente y sobreseimiento e impunidad. Ellos manejan la justicia y recursos de la Universidad Nacional de Pilar”, criticó.

El diputado Carlos Enrique Silva distribuyó como prueba un audio en que supuestamente se le escucha al apoderado del movimiento Frente de Integración Liberal (FIL) Leonardo “Leo” Pérez dialogando con Alcides Blanco, un dirigente liberal de la ciudad de Cerrito que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Misiones por intento de asesinato de su pareja.

Niega acusación

Por su parte, el afectado Leonardo “Leo” Pérez negó la acusación y dijo que es una persecución política en su contra porque él había abandonado el movimiento de Carlos Enrique Silva por haber dejado de hacer oposición. ”Ellos me persiguen porque yo había abandonado el movimiento. Él dejó de hacer oposición; se juntó con los cartistas y, para ejemplo, está su voto a favor de Sandra Quiñónez y no por la destitución. Esa voz no es mía, seguro buscaron a alguien parecido con mi voz, no tiene sentido... Cómo yo voy a hablar con un tipo que está en la cárcel y que ni siquiera está activo en política”, indicó.

Agregó que con el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos desde hace más de 10 años no hablan. “No sé de dónde sacan eso. Yo con el Dr. Víctor Ríos no hablo hace 10 años aproximadamente”, puntualizó.

“No tiene sentido”

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos manifestó que hace tiempo dejó de dedicarse a la política y que no tiene ningún sentido lo que busca hacer el diputado Carlos Silva. “Yo estoy absolutamente alejado de la disputa política. No tiene sentido lo que dicen, esa persona está detenida por intentar matar a su esposa, ¿te parece que alguien serio le va a prometer libertad?”, señaló.