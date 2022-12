Este domingo debuta el desbloqueo en internas para elegir legisladores

Del total de habilitados, hay 4.832.186 electores en Paraguay (ver el mapa) de los cuales el 49% son mujeres y el 51% son hombres.

Las elecciones se realizarán de 07:00 a 17:00 y por primera vez se usará el desbloqueo de listas sábana en cargos legislativos. Para ello se volverán a usar máquinas de votación.

Se definirá así quiénes serán los aspirantes a competir el 30 de abril de 2023 por la Presidencia de la República, así como por uno de los 80 curules en la Cámara de Diputados, por 45 en el Senado, 17 gobernaciones y 257 concejalías departamentales.

En estos comicios, que coinciden con la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, no habrá restricciones sociales (para fiestas, expendio de bebidas, etc.) salvo aquellas previstas en las inmediaciones y dentro de los locales de votación. Los delitos electorales previstos en el Código Penal (propaganda, compra de votos, etc.) serán castigados.

La Justicia Electoral informó que se inscribieron para participar en las internas 35 partidos políticos, 8 movimientos, 47 alianzas y 25 concertaciones. Hay 1.140 locales en 263 municipios.