Internas: reportan gran concurrencia, largas filas y hasta dos horas de espera

La senadora Lilian Samaniego acudió esta mañana a la Seccional Colorada N° 12 para votar en estas Internas y reportó una espera de casi dos horas. “Una alta participación, pero veo que de forma muy lenta corre la fila”, cuestionó y acusó directamente al Tribunal Superior de Justicia Electoral de no instruir a la gente para el uso de las máquinas.

“La Justicia Electoral tendría que dedicar más tiempo (a capacitar); la ciudadanía no tiene la culpa de no conocer este sistema electoral. No es fácil para todos; hay un déficit”, planteó la parlamentaria para ABC TV.

Para finalizar, resaltó la predisposición de los colorados, que participan masivamente en estas internas. “Cuando las urnas se pronuncien hay que respetar”, indicó sobre la unidad al final de las internas.

Muchos colorados se suman

Así también, muchos otros ciudadanos aprovecharon para quejarse por la lentitud del avance de las filas. Algunos lo atribuyeron a una atípica concurrencia masiva ya desde antes de la apertura de los portones.

Mientras tanto, otros ciudadanos consideraron que el gran problema era el desconocimiento del uso de las máquinas de votación por parte de adultos mayores, principalmente. “Suelo esperar media hora; esta vez ya llevo más de una hora”, relató la ciudadana Marta Olmedo.

