“Kencho” sugiere a Abdo ignorar a Peña y que no vete presupuesto inflado para el 2023

“Yo hablé con ellos; querían hacer un veto parcial”, indicó el senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez sobre el diálogo que tuvo con representantes del Ministerio de Hacienda tras la sanción en el Congreso del Presupuesto 2023, consistente en unos G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones), cuestionado principalmente porque se terminaron agregando a un ya deficitario presupuesto, más gasto corriente que los previsto, por cerca de US$ 62 millones de más.

Pese al eventual veto parcial del Ejecutivo, Rodriguez insistió en que se promulgue el presupuesto que ellos establecieron, ya que no existe mucho margen de tiempo para tratar un rechazo del Ejecutivo, ya que precisamente hoy inició el receso parlamentario y una eventual convocatoria a sesión extraordinaria de ambas cámara del Congreso depende de la Comisión Permanente.

“Hay que recordar que lo que se movió fueron US$ 62 millones sobre un presupuesto de US$ 14.000 millones, entonces no tiene sentido que se vete. Además el Ejecutivo no creo que cometa ese error en está instancia”, agregó Rodríguez, intentando minimizar los aumentazos que aprobaron en el Congreso.

“Kencho” también intentó justificar el deficitario presupuesto y sobre todo la creación de nuevos cargos, alegando que estos nuevos salarios responden a áreas de salud y educación.

Finalmente, también menoscabó la opinión del candidato a presidente de la República electo por la ANR, Santiago Peña (ANR, HC), que solicitó al presidente Mario Abdo Benítez (ANR, FR) el veto parcial.

“¿Quién es Santiago Peña? No sabe absolutamente nada... si el entró (al Banco Central del Paraguay) recomendado por (Blas) Llano y el Dr. (Miguel Abdón) Saguier en el gobierno de (Fernando) Lugo y (fue ministro) a instancia de (Horacio) Cartes, eso nomás es, no sabe absolutamente nada. Pobre chico, tiene que estudiar mucho más”, cuestionó.

A favor de reducir la tarifa, pero no de imposición

El senador “Kencho” Rodríguez, que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el Gobierno de Fernando Lugo y exconsejero de Itaipú se mostró a favor de la reducción de la tarifa de la energía de la binacional compartida con Brasil, siempre que implique el reconocimiento de la eliminación de la deuda y que la decisión no sea asumida de manera unilateral.

“Trabajamos 40, 50 años para que la deuda de Itaipú con el tesoro brasilero en 2023 sea cero y eso significa que a partir de ahí, la tarifa de ANDE tiene que ser una tarifa barata, el que opine en contrario, está queriendo seguir manteniendo el manotazo a los royalties y al Fonacide”, sostuvo.

Acotó además que para que esta reducción de la tarifa sea realmente favorable para Paraguay “debe entrar en el bolsillo de los 1.500.000 usuarios de la ANDE” y remarcó que “no puede reducir de manera unilateral” por decisión únicamente de Brasil.

El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, ya adelantó que en el caso de que nuestro país admita reducir la tarifa, esto no se vería reflejado en la factura de los usuarios, postura que el senador Rodríguez reprochó diciendo que eso es algo que tiene que definir el Equipo Económico del Ejecutivo y no exclusivamente el titular de la ANDE.

La reducción de la tarifa de energía de Itaipú es uno de los elementos claves a favor de nuestro país para la renegociación del Anexo C de Itaipú, para lograr un precio justo por nuestra energía excedente. La reducción de la tarifa únicamente es ventajosa para Paraguay si es que logra disponer libremente de su excedente de energía, y no para que otra vez Brasil se beneficie comprando el remanente a bajo costo.