Fuerza Republicana trabajará por la lista 1, pese a estar en contra de algunas figuras del cartismo

Mario Abdo Benítez se reunió con los integrantes de la lista de senadores del Partido Colorado que pertenecen al movimiento Fuerza Republicana. Durante la reunión, uno de los aspirantes a la Cámara Alta aseguró que trabajarán por la lista 1, pese a que algunos tienen sus reservas con figuras que sienten no les representan.

“Nosotros vamos a trabajar por la lista 1, por más que tengo mis reservas con algunas figuras que siento no me representan y no son convenientes para el país”, aseveró el diputado Hugo Ramírez.

Sin embargo, dijo que es dentro de esa misma puja interna que se generan los grandes debates que permiten seguir construyendo la nación.

La reunión se realizó en Mburuvicha Róga y contó con la participación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los candidatos Derlis Osorio, Sergio Coscia, Miguel Cuevas, Carla Bacigalupo, Juan Afara, Hugo Ramírez, Óscar Cachito Salomón, Blanca Ovelar y Javier Zacarías Irún, además del declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.