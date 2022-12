Argañistas dicen que el Partido Colorado está atrapado por la mafia y piden no dar el abrazo republicano a Cartes

“Ahora en el Paraguay, en la actualidad, nos encontramos que los grandes dramas como el hambre, el desempleo, la miseria, la delincuencia, la corrupción y la impunidad debido a que estamos sometidos a una dictadura de la plutocracia farsante”, dijo Nelson Argaña durante el acto por los 30 años del robo electoral a Luis Alberto Argaña realizado en el panteón familiar en el Cementerio de la Recoleta esta mañana.

El hijo del malogrado exvicepresidente manifestó que Horacio Cartes secuestró el Partido Colorado para conseguir acenso social mediante la corrupción voraz. Lamentó que eso se deba al grupo de aduladores que no piensan en el país, sino en su provecho propio.

“Un puñado de personas que basan en el poder en el dinero mal habido y sucio que pretende capturar hasta nuestra propia esperanza. Hoy, mi glorioso Partido Colorado ya no es sino el mero rastro de lo que era. Ahora el partido está capturado, está atrapado por la mafia, por el tráfico de influencia, por las puertas giratorias, por uso de información privilegiada por el acenso social a través de la corrupción voraz que utiliza nuestra organización política como una de las principales herramientas para delinquir”, dijo Argaña.

No al abrazo republicano con la mafia y el crimen organizado

Por otro lado, instó a los verdaderos colorados a no abrazarse con la corrupción, con la mafia, con las mismas personas que fueron cómplices del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana durante el atraco que la Policía hizo en la sede del Partido Liberal durante las manifestaciones en contra del intento de enmienda constitucional impulsado por el entonces presidente Horacio Cartes.

“Lamento en la profundidad de mi alma en lo que se ha convertido la ANR, más bien en lo que ha convertido el significativamente corrupto Horacio Cartes, que con su cuadrilla de aduladores, cipayos, obsecuentes, porristas que creen que el latrocinio, la narcopolítica, la mafia son cuestiones normales, cuando en realidad transgreden y son una ofensa para el ser humano, que debe aspirar a los más altos estándares de justicia que en la actualidad están ausentes”, dijo Nelson Argaña.

Por otro lado, pidió a los verdaderos colorados resistir a los mercenarios que tomaron la ANR para provecho personal en detrimento de la patria.

“Hay que resistir a los mercenarios que con sus fortunas quieren generar una monarquía basada en la delincuencia de la narcopolítica a costa del Partido Colorado y en detrimento de la patria. Vimos el fracaso del metrobús, el acrecentamiento del holding Cartes, incluidos los paraísos fiscales. Ellos deberán rendir cuentas ante Dios y la patria”, puntualizó.

Pidió hacer un giro radical

“Es hora de hacer un giro radical hacia los campesinos y los obreros. Hoy pido decir no a la dupla de la estafa electoral Peña-Alliana, que representa la obsecuencia total y la subordinación absoluta a Horacio Cartes, que representa a la mafia y el crimen organizado. No al contrabando de cigarrillos, no al abrazo republicano con los ladrones, sí al abrazo republicano con la gente honesta, no con los asesinos de Rodrigo Quintana, no con los que fueron cómplices del crimen de un dirigente que luchaba por la democracia. Sí a un gobierno de corresponsabilidad hacia la dignidad del ser humano y el fortalecimiento de la democracia en el país”, dijo Nelson Argaña.