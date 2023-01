Presidente del Poder Judicial mintió acerca de su fortuna

“Yo no tengo nada a mi nombre” declaró el 21 de noviembre de 2022 el presidente -con permiso- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, a nuestro diario para intentar desmarcarse de los multimillonarios negocios en los cuales figuran su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez. Efectivamente, el ministro Fretes EN LA ACTUALIDAD poco o nada tiene registrado bajo su titularidad.

Sin embargo, el máximo integrante del Poder Judicial, llegó a registrarse como propietario de acciones por cifras multimillonarias en dos empresas del clan Fretes. Se trata de Tebicuary Campos & Haciendas SA y Ahoraité SA (casa de préstamos). En la primera compañía incluso era el accionista mayoritario hasta el año pasado con G. 4.300 millones, mientras en la segunda tenía una participación superior a G. 100 millones.

Ley obliga a cambios

Los datos dan cuenta que Antonio Fretes tenía 86 acciones por G. 4.300 millones en total en Tebicuary Campos & Haciendas SA, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez. Entonces se procedió a la modificación de varios artículos de su estatuto social. Participaron igualmente de esa reunión Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano -hijo de Fretes- con 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, con 26 acciones por G. 1.300 millones, además de Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de Gonzalez (madre de Lourdes González, viuda del dueño de una panadería y oriunda de Quiindy), con 29 acciones G. 1.450 millones.

En la última asamblea general ordinaria de Tebicuary Campos & Haciendas SA, realizada el 30 de abril de 2022, Asdrúbal Fretes Valenzano ya aparece con 112 acciones por G. 5.600 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, con 26 acciones por G. 1.300 millones y Río Salado SA, representada por Pamela Meseguer, con 29 acciones por G. 1.450 millones. En esta reunión el hijo del presidente del Poder Judicial se convertía en el nuevo accionista mayoritario.

De acuerdo con los registros, la transferencia de acciones de Antonio Fretes a su hijo Asdrúbral Fretes se habría dado entre los años 2019 y 2022, atendiendo que la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Finales, presenta a Asdrúbal Fretes como el nuevo accionista mayoritario, mientras que la participación accionaria de Río Salado SA y Lourdes González Gómez se mantuvieron con relación al 2018.

Un punto curioso es que en el año 2018 entró en vigencia el Decreto N° 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.

Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados estaban los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, así como las transferencias de acciones y la aplicación de las multas y otras sanciones en casos de incumplimiento.

Negocio de préstamos

El ministro de la Corte asimismo aparece como parte de la casa de creditos Ahoraité SA. En la asamblea extraordinaria del 25 de abril de 2018, Antonio Fretes figura con acciones por más de G. 102 millones, mientras su hijo Asdrúbal Fretes Valenzano, con G. 267 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, con G. 248 millones y Río Salado SA, representada por Pamela Meseguer, con G. 1.203 millones.

En esa reunión asimismo aparecen con participación accionaria la empresa Tebicuary Campos & Haciendas SA con G. 568 millones y Adriana Florentín Oliver, pareja de Asdrúbal, con G. 230 millones.

Desapareció de empresas

Constancias emitidas por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Finales muestran que para el 30 de junio de 2020, el nombre de Antonio Fretes desapareció de la nómina de accionistas de la casa de préstamos Ahoraite SA. Para entonces, su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano se presenta otra vez con mayor cantidad de acciones con relación a la asamblea realizada en el año 2018.

Lo coincidente es que Asdrúbal Fretes aumenta su participación sumando la cantidad de acciones que pertenecieron con anterioridad a su padre, Antonio Fretes.

Asdrúbal Fretes pasó de G. 267 millones a G. 364 millones de participación accionaria en Ahoraite SA. Los demás socios no tuvieron modificaciones en los montos de sus acciones.

Sin rastros de otros bienes

El ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, no declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) dos Certificados de Depósito de Ahorros (CDA) por G. 500 millones. Los datos dan cuenta de que para la adquisición de los dos CDA, Fretes no detalló el origen de los fondos.

Una de las inversiones por G. 300 millones figura que fue adquirida en un banco de plaza el 29 de octubre de 2019 a un plazo de 1.833 días (poco más de 5 años). Sin embargo, no hay rastros en sus manifestaciones de bienes presentadas tanto en 2021 como 2022, de acuerdo a la documentación en poder de nuestro diario.

El ministro de la Corte presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) una de sus declaraciones el 24 de febrero de 2021 cuando dejó el cargo de superintendente de la máxima instancia judicial del país. En esa documentación detalla activos por G. 3.284 millones, distribuidos en depósitos, inmuebles, vehículos y mobiliarios.

Sin embargo, no hay mención alguna del CDA de G. 300 millones adquirido 16 meses (486 días) antes y vigente.

El otro Certificado de Depósito de Ahorro, por G. 200 millones, aparece como que fue adquirido el 3 de junio de este año, a un plazo de 1.802 días (5 años).

La más reciente declaración de Fretes corresponde al 22 de febrero del 2022, cuando asume la presidencia del Poder Judicial. Entonces, declaró activos por G. 3.806 millones, distribuidos en depósitos, inmuebles, vehículos y mobiliarios. Pero tampoco existen rastros del CDA obtenido en el año 2019, pese a estar vigente aún.

Además de la no aparición de los CDA en las declaraciones juradas del presidente –con permiso– de la Corte, tampoco figura la caja de seguridad abierta el 19 de noviembre de 2018 en el banco Continental por la empresa Río Salado SA, cuyos accionistas son su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez.

El ministro del Poder Judicial figura como el primer beneficiario de esa caja y está habilitado a realizar retiros como también depósitos.

Río Salado SA es la firma que figura como la matriz de otras firmas ligadas al clan Fretes. Estas son: Ahoraite SA (casa de préstamos), Negocios y Servicios SA, Itacuá Bienes y Raíces SA, CARSA (Compañía Administradora de Riesgos), Banco Continental y Avalón Casa de Bolsa SA.

Por otro lado, también existen diferencias con relación a las cifras declaradas por el ministro de la Corte como depósitos. Antonio Fretes hizo constar en su declaración jurada de febrero del 2021 que tenía ahorrados en el banco Itaú apenas G. 40 millones. Sin embargo, según los registros de ese mes y en la misma entidad bancaria, figuran depósitos por G. 559 millones, es decir, existiría una diferencia de G. 519 millones con relación a lo declarado.

Ganado y camioneta tampoco figuran

El presidente de la Corte –con permiso–, Antonio Fretes, registró entre 2010 y 2018 ante el Senacsa más de 130 cabezas de ganado. Lo llamativo es que ni un solo animal hizo figurar en sus declaraciones juradas presentadas en ese lapso ante la Contraloría General.

El ganado lo guardaba en dos establecimientos, uno de ellos de un exjuez de sentencia salpicado años atrás en un caso de coima. Se trata de Óscar Ramón Talavera Valdez.

El otro establecimiento en el cual Fretes guardaba sus vacunos es la Ganadera San José, ubicada en Quiindy. Este lugar –según confirmó el propio Fretes– pertenece a José Mármol.

Coincidentemente, Mármol sería padre de la exdirectora médica del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), doctora Perla Mármol Acosta. Esta última registra en su haber denuncias cuando ejercía ese cargo en el ente previsional.

Los reportes periodísticos de entonces dicen que la médica utilizaba su supuesto vínculo cercano con el presidente de la Corte para perseguir a los médicos gremialistas.

Por otro lado, una camioneta Jeep Grand Cherokee tampoco declaró el ministro Fretes. El vehículo fue adquirido por US$ 41.500 (G. 288 millones aproximadamente) en efectivo y al contado en enero de 2020.

Sospechoso movimiento tras el contrato con Hijazi

El presidente -con permiso- de la Corte, Antonio Fretes, tuvo un sospechoso movimiento de G. 1.300 millones siete meses después de la firma del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado entre Amílcar Alfredo Fretes Escobar (hijo de Fretes) y Sharif Kassem Hijazi (familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi). Fue una transferencia entre dos cuentas bancarias a su nombre, según detallan documentos.

Amílcar Fretes, hijo del ministro del Poder Judicial, firmó el acuerdo en el que hablaba de una salida jurídica para Hijazi, el 30 de setiembre de 2021, mientras que Antonio Fretes realizó dichos movimientos de dinero en mayo del año pasado.

Los antecedentes dan cuenta de que el hijo del ministro de la Corte cobró por el trabajo US$ 368.000, más de G. 2.545 millones. Antonio Fretes, en tanto, realizó las transferencias de una cuenta en un banco a otra cuenta suya en otra entidad bancaria por más de G. 1.300 millones.

Los datos revelan que esta transacción realizada por el presidente de la Corte levantó sospechas porque superaba su perfil transaccional promedio que solo era –hasta entonces– un poco más de US$ 6.800 (G. 48.000.000).

Al ser consultado por la entidad bancaria, Antonio Fretes declaró que el origen del volumen transferido correspondía a sus “ahorros”. Sin embargo, era un volumen no habitual en su comportamiento y no contaba con documentaciones que permitieran comprender lo declarado, dicen los registros.

Otro movimiento “raro”

El de G. 1.300 millones no fue el único movimiento sin respaldo documental necesario en el historial financiero del ministro de la Corte Antonio Fretes. El 10 de mayo de 2018, el presidente de la Corte también tuvo una operación inusual por G. 351 millones.

Los documentos muestran que Antonio Fretes entonces tampoco declaró el origen y no remitió los documentos correspondientes a las operaciones, “motivo por el cual no se podía asumir fehacientemente el origen de los fondos”. Se consideraba que los movimientos no guardaban relación con su perfil de titular de la Corte, mencionan datos a los que accedimos.