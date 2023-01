Sin quorum: Mayoría de legisladores le dan la espalda a padecimiento de pacientes oncológicos

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso fijada para las 16:00 quedó sin quórum ante la ausencia de la mayoría de los miembros, que incluso tienen posibilidad de sesionar de manera virtual.

En dicha sesión se debía analizar la convocatoria a sesión extraordinaria de las cámaras de Diputados y Senadores para analizar una reprogramación presupuestaria de G. 95.373.590.807, monto que fue recortado en el presupuesto de este año del Incan.

Esto se da en paralelo a un anuncio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el de Hacienda, de que acordaron una reasignación del rubro 350, con el cual se restituirán unos G. 88.581.689.437 para compra de medicamentos e insumos oncológicos.

“Queda en potestad del Ejecutivo, a través de Hacienda y el Ministerio de Salud”, afirmó el presidente de la Comisión Permanente, diputado Ángel Paniagua (ANR, FR), alegando que el anuncio del un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Hacienda sería suficiente para paliar el problema.

“Si de repente tanto el ministro de Hacienda o el Salud, si ellos llegan a un acuerdo e informan, ellos solucionan, ya no es necesario (convocar a extraordinarias las cámaras del Congreso)”, refirió Paniagua, considierando que “Salud tiene que poner las necesidades y Hacienda tiene que tratar de reponer lo que se le ha quitado, si es que se le ha quitado”.

Aparentemente no quieren aumentar impuesto al tabaco

Con este anuncio de Hacienda y el Ministerio de Salud, los rubros repuestos al Incan provendrán del propio presupuesto del Ministerio de Salud, es decir, se redireccionarán de otros rubros ya por si deficitarios e insuficientes.

Por ello, legisladores como el senador Pedro Santa Cruz (FG) plantearon alternativas cómo aumentar el impuesto al tabaco para reforzar el presupuesto de Salud. La diputada Kattya González (PEN) también consideró que esa sería una propuesta real, y no como el proyecto “populista” que presentó el diptuado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

“Sería viable (una proyecto de ley) si ellos plantean por ejemplo el aumento del impuesto al Tabaco, eso es algo viable porque vos aumentas los recursos que van a fondear estas ‘peculiaridades’ que tiene la ley”, dijo la diputada González, remarcando que el proyecto que planteaban los cartistas pretendía hacer lo que sin necesidad de una ley ya está facultado a realizar el Ministerio Hacienda.

Por ello, instó a la bancada unificada del Partido Colorado en Diputados a demostrar real interés en dar una solución real y aprobar el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo de tabaco, cuya tasa en nuestro país sigue siendo por lejos la más baja de la región.

El aumento del impuesto al tabaco “es algo que los cartistas tienen que dar su via libre y también los de Fuerza Republicana, porque ‘son todos uno’ ahora. Entonces, que demuestren verdadero patriotismo, que demuestren que realmente la actividad que más cáncer genera en el país (tabaco) está dispuesta a solventar esa actividad con una coherencia en cuanto al tributo”, dijo la diputada del PEN.

Entonces, ¿qué lo que correspondía a que haga la comisión Permanente? Era llamar a autoridades del Ministerio de Salud y del Incan para ver cuales son los créditos, cual es el motivo por el cual el engranaje no está funcionando.

“Cómo nosotros hoy vamos a querer decirle a la ciudadanía que vamos a solucionar una situación que cero ejecución tiene, o sea, el problema no es hoy el dinero, el problema es la mala gestión, la falta de previsión, el problema es que no tenemos ese fondo solidario, el problema es que el Fondo de Enfermedades Enfermedades Catastróficas creado por ley de 2015 no funciona, el problema es la falta de institucionalidad.

Seamos serios.

