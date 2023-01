Lugo firmó venia para candidatarse, pero Querey nunca le habló de política

Jorge Querey (FG) contó que el senador efectivamente firmó la venia para candidatarse al Senado, en una visita que le hicieron en la Clínica Fleni, de Argentina, donde está internado desde el 7 de setiembre de 2022.

No obstante, resaltó que a él no le agrada contaminar la cuestión médica con los intereses políticos, por lo que, a nivel personal, en ningún momento habló con Fernando Lugo de política ni de candidaturas.

“Me parece poco ético que con una persona que está en recuperación yo me siente a hablar (de política). Peor aún porque estoy involucrado. Me hago responsable de las decisiones tomadas para hacer dupla con Euclides Acevedo”, expresó el senador Querey.

Mencionó que está plenamente definida la lista de candidatos a senadores y diputados, aunque aclaró que él no está tan inmiscuido en el tema jurídico electoral, pues está haciendo recorridos por el país.

Nueva República presenta su propia lista a la senaduría

Por otro lado, mencionó que el movimiento Nueva República presenta candidaturas para Senaduría, Diputación y gobernaciones. Se le consultó si existió diálogo con el candidato de la Concertación, Efraín Alegre, a lo que respondió que el movimiento Nueva República tiene una hoja de ruta definida que les lleva hasta el 30 de abril. No obstante, “las puertas del diálogo siempre están abiertas con todos los sectores”, dijo.

“El doctor Acevedo conversó con algunos interlocutores de la Concertación; yo no llevo adelante esas charlas, pero lo veo complejo, porque con anterioridad hubiera sido útil charlar sobre acuerdos políticos. La garantía era que el progresismo tenga la vicepresidencia, pero no ocurrió eso, no hubo compromisos políticos asumidos, y resultó en lo que hoy estamos”, expresó Querey.

Lea más: Así describió Leo Rubin la salud de Fernando Lugo tras visitarlo

Analizó que si hubiera chance de corregir este panorama, no sabe de qué forma podría ser, pues hay puntos muy contradictorios entre la oposición y el efrainismo. Manifestó que el efrainismo “no quiere comprometerse con temas delicados en el ámbito social, como la tierra, la criminalización de la lucha, entre otros puntos”.

Resaltó que él desea ser coherente con el electorado al que representa.

En otro momento fue consultado sobre el caso Camilo Soares, quien estaba en la lista de candidatos a la senaduría de su movimiento y posteriormente fue excluido.

Respondió que no trató el tema pues él proviene del Frente Guasu, y manejan listas separadas al movimiento Nueva República, que tuvo su dinámica propia (son dos listas que apoyan a la chapa).

De todas maneras, opinó que la justicia debe hacer lo suyo, y si existen elementos la Fiscalía deberá definir si se configura una figura penal.

Recuperación positiva de Fernando Lugo

En otro orden, fue consultado sobre el tratamiento de Fernando Lugo en la Clínica Fleni. Respondió que a la distancia no sabe mucho la situación clínica del expresidente, pues el rol de médicos tratantes lo están haciendo sus colegas en Argentina.

Relató que la última vez que estuvo viéndolo fue hace tres semanas, y dijo que lo vio en un proceso de recuperación positiva. “Habla un poco, breve, se traba un poco en las expresiones, camina con andador, respira y se alimenta bien. Además, reconoce a las personas”, detalló.

Lea más: La rutina de Fernando Lugo para recuperarse del ACV

Según lo poco que contó Querey, que no quiso hablar del tema en forma específica, el tratamiento del senador Lugo se paga con gente solidaria de Argentina, la familia, y una fundación.