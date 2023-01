HC recibió millones de US$ de tabacalera antes de su sanción

Horacio Cartes, ingresado recientemente a la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), recibió más de 34 millones de dólares de Tabacalera del Este SA (Tabesa), entre noviembre del 2020 y enero de 2022. El exmandatario es uno de los principales accionistas de la citada tabacalera, según detalla el informe de inteligencia obrante en la Fiscalía desde mayo del año pasado.

Los otros socios de Tabesa, según el documento, son: José Mariano Ortiz, Luz Carolina Ávalos, César Cabral (+) y Juan Carlos López Moreira.

No se especifican motivos de los millonarios traspasos usando la moneda norteamericana. Sin embargo, se realizaron meses antes de que el expresidente recibiera, el 26 de enero último, la sanción del Departamento del Tesoro de EE.UU. y por la cual quedó vedado de operar de forma “permanente” en el sistema financiero norteamericano.

Transferecias de Tabesa a Cartes, mes a mes en pandemia

Tabesa transfirió dólares a Horacio Cartes, a partir del 23 de noviembre de 2020, prácticamente en forma correlativa, es decir, mes a mes durante la pandemia del covid-19 (ver infografía adjunta). Como primer traspaso figuran US$ 2.739.561, alrededor de G. 18.902 millones, utilizando una cotización de G. 6.900.

Casi un mes después, el 21 de diciembre de 2020, Tabesa le volvió a transferir al exmandatario US$ 2.780.450, unos 19.185 millones de guaraníes. El 22 de enero de 2021, Cartes recibió de la tabacalera de su grupo empresarial, 2.739.561 millones de dólares, G. 18.902 millones.

El 22 de febrero de 2021, Tabesa vuelve a girar dólares a Cartes. Esta vez, US$ 2.888.220, más de 19.928 millones de guaraníes.

Montos mayores enviados a HC

Las transferencias de Tabesa a favor de Horacio Cartes siguieron el 23 de marzo y el 23 de abril del 2021. Entonces, la tabacalera le giró al ahora sancionado expresidente US$ 2.910.784 y US$ 2.933.704 (G. 20.084 millones y G. 20.242 millones), respectivamente. Estos dos montos son los mayores transferidos entre 2020 y 2021.

Tabesa continuó con los traspasos a Cartes. El 21 de mayo de 2021 le giró US$ 2.597.006 (G. 17.919 millones), mientras que un mes después (23/06/2021) le transfirió US$ 2.585.255, más de G. 17.838 millones.

Lea más: Cartes movió US$ 30 millones con EE.UU. en los últimos 8 años

El 23 de julio de 2021 Cartes recibió de la tabacalera US$ 2.528.059, alrededor de G. 17.443 millones. El 23 de agosto de 2021, en tanto, la transferencia de Tabesa fue de US$ 2.520.623, unos 17.392 millones de guaraníes.

La tabacalera volvió a girar el 22 de setiembre de 2021 al expresidente US$ 2.539.295, más de G. 17.521 millones.

En octubre de ese año no se registran transferencias de Tabesa a Horacio Cartes. El envío de dólares volvió el 25 de noviembre de 2021 con US$ 2.528.059, alrededor de 17.443 millones de guaraníes, según el informe.

Los giros a Cartes en 2022

Tabesa realizó a Cartes una transferencia de US$ 2.466.221, unos G. 17.016 millones, el 27 de enero del 2022. Este es el único giro que figura en ese año con la moneda norteamericana, en el informe existente en el Ministerio Público desde finales del año pasado y antes de la declaración de Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por parte del gobierno de EE.UU., el 22 de julio de 2022.

El 26 de enero pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció otra sanción contra el expresidente Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez, también designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, el 12 de agosto del año pasado. Se trata de la inclusión de ambos en la lista de OFAC por “su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay”.

Tanto Cartes como Velázquez “tienen bloqueados el uso del sistema financiero de los EE.UU.”, en otras palabras, “los EE.UU. ha impuesto una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros”, según el anuncio realizado por el embajador Marc Ostfield.

La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también alcanzó a cuatro empresas del grupo empresarial de Cartes: Frigorífico Chajhá SAE, Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Dominicana Acquisition SA. La ley de los EE.UU. prohíbe a todas las personas de los EE.UU. participar en transacciones financieras con Cartes, Velázquez y las citadas compañías.

Soberanía sobre su moneda

El abogado Marcio Battilana explicó días atrás a ABC que al estar vedados, tanto Cartes como Velázquez en caso de tener cuentas en dólares, tendrían que realizar extracciones físicas y cambiarlas a otra denominación. “Es por eso que se les dio ese plazo hasta el 27 de marzo (de este año) a ambos para que liquiden cualquier tipo de fondo que tengan en dólares”, señaló. Dijo que EE.UU tiene soberanía sobre su moneda a nivel mundial.

Registra flujo constante de mercaderías

Tabacalera del Este SA (Tabesa) aparece con operaciones constantes con Estados Unidos y otros países, según el informe de inteligencia obrante en la Fiscalía. Ahí son citados datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en los cuales son detallados la exportación de mercaderías entre los años 2017 y 2021.

En primer lugar, según el cuadro elaborado en dicho documento (ver infografía adjunta), aparece Uruguay, con US$ 31.803.536, le siguen Aruba y Surinam, con US$ 30.191.052 y US$ 5.576.409, respectivamente.

En cuarto lugar ya está Estados Unidos, con US$ 1.813.396; luego están: Curacao, con US$ 1.148.338; Bolivia, con US$ 659.160; Corea del Sur, con US$ 507.495 y Trinidad y Tobado, con US$ 351.160.

En noveno lugar está Alemania, con US$ 107.372. Le siguen: Francia, con US$ 77.981; Indonesia, con US$ 25.000; Países Bajos, con US$ 24.695; Reino Unido, con US$ 8.996 y Japón, con US$ 2.838.

El informe señala que los países que han recibido un flujo constante de mercaderías fueron Aruba, Corea del Sur, EE.UU. y Uruguay.

En el caso de Estados Unidos, aunque los datos aduaneros indican exportaciones a ese país por US$ 1.813.396, los reportes financieros indican que Tabacalera del Este SA (Tabesa) ha recibido desde EE.UU. la suma de US$ 9.134.996,93.

“No se omite precisar que, existiendo empresa comercial vinculada al mismo titular en los Estado Unidos, podrían compensarse o realizarse pagos en dicha jurisdicción, a la orden de Tabacalera del Este SA”, agrega el documento que está en poder del Ministerio Público.

Estados Unidos, segundo lugar en envíos de cigarrillos de Tabesa

En otra parte del reporte se menciona que dentro del período comprendido entre los años 2007 y 2021, Tabesa exportó cigarrillos, desperdicios de tabaco y otros a varios países más. En primer lugar está Aruba, adonde fueron enviadas miles de cajas de cigarrillos de las marcas Santa Fe, Ibiza y Eight, por un valor FOB (Free On Board, –Libre a bordo–) de US$ 184 millones.

Aruba es una pequeña isla del Caribe que forma parte del Reino de los Países Bajos y tiene una población de poco más de 106.000 habitantes.

El segundo país es Estados Unidos, con una exportación valor FOB de US$ 44 millones y los cigarrillos enviados son de la marca Palermo.

En tercer lugar esta Antillas Holandesas, con una población de 197.000 personas. El total del valor FOB es US$ 19 millones, las marcas comercializadas son Ibiza y San Marino.

Diputado también le transfirió dólares

El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano (ANR) también había transferido millones de dólares al expresidente y ahora sancionado por EE.UU. Horacio Cartes. Se trata de un envío de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.525 millones).

Lo curioso es que la transacción no tuvo Reporte de Operación Sospechosa (ROS), y fue efectuada el 12 de marzo de 2021, de acuerdo a los registros financieros.

Otro informe de inteligencia obrante en el Ministerio Público detalla que Erico Galeano transfirió a Cartes los millones de dólares un día después de que la estación de servicio Alpina SA –cuyo accionista es Galeano– recibiera un préstamo de US$ 2.250.100. Por este millonario crédito aparecía como garante el legislador colorado.

El diputado aparecía como el beneficiario final de ese empréstito debido a que Alpina SA le transfirió en forma íntegra a su cuenta personal, para luego hacer la operación a favor del exmandatario y actual presidente de la ANR, Cartes.

El diputado Erico Galeano, en declaraciones a la prensa, reconoció el depósito de US$ 2.250.000 que en 2021 hizo a favor de Cartes. Sin embargo, dijo que fue para pagarle un préstamo que le dio para costear el tratamiento de su esposa.

Millonario “préstamo” de Cartes a Galeano para su tabacalera

El diputado Erico Galeano habló de un “préstamo” por parte del expresidente. Empero, en el informe obrante en la Fiscalía solo figura una transferencia de US$ 1.500.000 (alrededor de G. 8.882.160.000 al tipo de cambio de G. 5.921) de Horacio Cartes a favor de Mercury Tabacos SA, cuyo accionista es Erico Galeano. La transacción ocurrió el 21 de diciembre de 2018 y fue por “servicios recibidos en Paraguay”.

Lea más: Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes

En otro documento que existe en el Ministerio Público se detalla que Mercury Tabacos SA, a su vez, transfirió entre 2017 y 2019 G. 7.570.000.000 y US$ 2.130.800 a la estación de servicio Alpina SA.

Además de Erico Galeano, como accionista de Mercury Tabacos SA, figura Toscanas del Paraguay SA, cuyo socio a la vez es Rubén Catenassi, con antecedentes de lavado de activos en Brasil, según los reportes.

Sin avances en la investigación de la Fiscalía

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) también había remitido a la Fiscalía en abril del año pasado un informe en el cual señalaba que el diputado y aspirante a senador Erico Galeano habría montado una red de empresas que se dedicarían a lavar dinero proveniente presumiblemente del contrabando de cigarrillos en la frontera. El legislador de ANR aparece como dueño de una decena de inmuebles, vehículos y hasta de un avión, según el documento.

El diputado además apareció salpicado en la operación A Ultranza Py. Fue al vender una lujosa vivienda en Aqua Village (Altos), por US$ 1.000.000 al prófugo Hugo Manuel González Ramos, imputado por narcotráfico y lavado de dinero en el marco de aquel operativo.

Exdirector de Itaipú, otro ordenante

El exdirector de Itaipú Binacional y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, figura como otro de los que transfirió dólares al expresidente Horacio Cartes antes de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Así lo revela el informe de inteligencia obrante en el Ministerio Público.

Alderete Rodríguez le transfirió a Cartes US$ 47.500, unos G. 296.468.400, el 12 de abril del 2021, según informe.

Alderete ocupó el cargo de director paraguayo de la Itaipú Binacional entre agosto de 2018 y julio de 2019 cuando se vio obligado a dimitir por el escándalo del “acta entreguista” al Brasil. A partir de ese momento pasó a filas del cartismo siendo principal articulador de la “Operación Cicatriz”, intento de unión entre el cartismo y el oficialismo para las elecciones municipales de 2021.

Alderete consiguió un llamativo aumento patrimonial luego de ingresar a la Función Pública. Se lo recuerda como “hombre fuerte” del expresidente Nicanor Duarte Frutos, actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).