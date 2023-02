Creen que Fernando Lugo buscará antes la unidad del Frente Guasu

El senador Hugo Richer (FG) mencionó que unir a todas las fuerzas de la oposición no significa que existirá alguna posibilidad de victoria. Recordó que en 1998 se unieron todos a favor de la dupla Domingo Laíno - Carlos Filizzola y se perdió. También que en el 2013, se unieron todos, excepto el Frente Guasu, para apoyar a la chapa Efraín Alegre y Rafael Filizzola y se perdió, y nuevamente en el 2018 con la unidad, incluido el Frente Guasu también se perdió.

“Este tema tiene que ser profundamente estudiado porque nosotros necesitamos de votos colorados para dañarle políticamente al Partido Colorado. Cuando Fernando Lugo gana en el 2008, habían cuatro candidaturas: Blanca Ovelar (ANR), Pedro Fadul (PPQ), Lino Oviedo (Unace) y se ganó”, indicó.

También recordó que Mario Ferreiro ganó la intendencia de Asunción sin la unidad de toda la oposición. “Menciono esto para desmitificar que la oposición unida, gana. En segundo lugar hay que tratar de unir a toda la oposición, en eso estamos de acuerdo, pero hay que hacer mas que eso, y hay que generar entusiasmo para ganarle al Partido Colorado”, indicó el parlamentario.

Richer señaló que hace 17 días visitó a Lugo en la clínica, en la ciudad de Buenos Aires. Cree que el expresidenciable no va a llamar a votar por una chapa mientras él no alcance el acuerdo en el Frente Guasu - Ñemongueta.

“Es una persona que busca acuerdos, es paciente, escucha, pero él sabrá perfectamente que en el Frente Guasu hay dos bloques sobre el tema presidencial, y mientras él no resuelva ese problema, él no se va a comprometer con ninguno de los bloques, una vez que él resuelva eso, él va a operar buscando la unidad de la oposición en base a algo que genere entusiasmo en la gente, porque la simple suma de partidos y dirigentes no te garantiza la victoria. Creo que ese es el papel que va a jugar Fernando Lugo”, indicó el legislador que busca ser reelecto.

Richer mencionó que no existe distanciamiento entre los senadores salvo diferencias en la dupla presidencial que unos apoyan a la Concertación y otros a la chapa de Euclides Acevedo donde el senador Jorge Querey (FG), es candidato a vicepresidente

Esperan el alta médica de Fernando Lugo

Senadores del Frente Guasu - Ñemongueta tienen la información que el senador y expresidenciable Fernando Lugo podría tener el alta médica de la Clínica Fleni, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a finales del mes de febrero.

Lugo, estando en la sede del Congreso, el 10 de agosto pasado, fue trasladado hasta un sanatorio capitalino, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). El siete de septiembre del año pasado fue trasladado a la Argentina para seguir con su proceso de recuperación.

El lunes pasado, tras la visita de una delegación de parlamentarios y dirigentes del sector, dieron a conocer por primera vez una fotografía del senador Lugo luego de su enfermedad.

El senador Pedro Santa Cruz (FG), quien acompañó a la delegación, dijo que Lugo, quien logró la alternancia en el 2008, vendrá al país tras su alta médica para unir a toda la oposición y al Frente Guasu que se encuentra dividido en su apoyo a las duplas presidenciales encabezadas por Efraín Alegre y Euclides Acevedo.