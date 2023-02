Desde 2017 hay registros de “guión” para legisladores de la cúpula de HC

“Mientras era presidente continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”, indica parte de la ampliación de la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes, que también menciona supuestos millonarios pagos mensuales a legisladores para mantener “su control sobre la formulación de políticas”.

Lea más: EE.UU. impone fuertes sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez

Si bien de momento no existe registro de los supuestos “sobornos”, en 2017, último año de gestión de Cartes en la Presidencia, ABC reveló el presunto esquema de “gobierno paralelo” por el cual se señalaba el sentido en el que tenían que votar.

Como un “guión” para cada legislador, las órdenes llegaban por correo electrónico desde la Fundación “Ñande Paraguay” a Martín Rodríguez Porta, entonces director general de gabinete de la presidencia de la Cámara de Diputados, que estaba a cargo del diputado Pedro Alliana (ANR, HC).

Lea más: Sanción de EEUU a Cartes: sepa qué empresas internacionales serán afectadas, según analista

En el correo electrónico remitido antes de sesionar (ver facsímil), se detallaban los puntos a ser tratados y el sentido en el que tenían que votar cada uno.

Un dato relevante es que el remitente de las directrices era el exconcejal Carlos Aníbal Ferreira, secretario del gerente de Tabesa y exasesor “ad honorem” de la presidencia de Cartes, José Ortíz.

Ortiz era el poder entre las sombras durante el gobierno de Cartes y nunca quedó aclarada su relación, ya que cuando les convenía negaban su vinculación y en ocasiones afirmaban que era “asesor ad honorem”.

La influencia de Ortiz en el Gobierno se tornó innegable luego de que apareciera como uno de los más implicados por el cruce de llamadas con autoridades de la Policía durante la represión a las protestas contra la “enmienda de sangre” del 31 de marzo de 2017.

La fundación Ñande Paraguay era un organización creada por Cartes antes de asumir la presidencia en 2013 y siempre se la mencionó como herramienta del exmandatario para emitir las directrices a sus subordinados políticos.

Durante este periodo legislativo (2018-2023), si bien ya no hubo registros de estas “órdenes”, las bancadas de Honor Colorado en ambas cámaras se han mostrado sumamente obedientes, y más aún en proyectos urticantes para los intereses del cartismo.

Una de las “operaciones” más alevosas durante este periodo legislativo fue cuando se trataron proyectos relacionados al tabaco. Cuando se trató el proyecto para incluir a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), el cartismo bastardeó el proyecto, intentando eliminar los controles.

Más aberrante fue lo que intentaron con el “Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, procurando modificar un tratado internacional, algo a todas luces inconstitucional.

Lo que dice Estados Unidos

En su acusación, EE.UU. sostiene que Cartes “mientras era presidente continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”.

Además “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro” y “aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.