Sanción económica a Cartes: lo que opinan diputados si la ANR puede o no hacer préstamos

Diversas opiniones se están dando a partir de las sanciones económicas que los Estados Unidos impuso a Horacio Cartes, luego de ser “designado significativamente corrupto”.

El actual presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado de Fuerza Republicana (FR), Ángel Paniagua dijo que el temor que la Asociación Nacional Republicana (ANR) no pueda endeudarse con préstamos, sí existe. Sobre el caso dijo: “estuve conversando con varios exponentes del partido y tengo entendido que se va a solucionar”.

No cree que bancos privados se nieguen a dar créditos, por más que el ordenador de gastos sea Cartes. Espera que el presidente colorado convoque a una sesión extraordinaria de la Junta y se debate el conflictivo tema. “Si es necesaria esa convocatoria, pues se hará”, recalcó.

Paniagua desconoce que un préstamo ya fue rechazado. Deja en poder de Cartes, la decisión de apartarse o no del cargo para zanjar esta eventual dificultad. Admitió que en gran medida su sanción afecta al partido. Creen que están buscando tumbar al partido.

“Lo que él haga con sus empresas, el de apartarse es muy particular de él”, señaló en otro momento. Expresó que no tiene la potestad de decir si debe hacer o no lo mismo en la ANR.

“Si él (Cartes) ve que su presencia va a dañar al partido colorado, creo que tomaría esa decisión de pedir algún permiso”, indicó el referente del movimiento Fuerza Republicana. “Y si había riesgo en el partido, la mayoría de los referentes colorados se habrían expresado”, manifestó.

Por último reconoció que el pedido de algunos diputados, para que el Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez renuncié tras las sanciones de Estados Unidos, es una especie de “apriete”, pero dejó que sea el propio segundo del Ejecutivo el que tome una decisión personal.

“A Cartes lo veían como benefactor, hoy lo ven como un problema”, dice Acosta

El diputado liberal, Édgar Acosta cree que lo menos que necesita el partido colorado es dinero. “Pero cómo van a usar si no tienen una formalidad que deben registrar a la hora de hacer su rendición de cuentas”, refirió.

Considera que la pregunta que se hacen los colorados es cómo van a justificar si no consiguen un préstamo. Apuntó a que la situación que se produce con Cartes perjudica la imagen del país y que la gente debe elegir correctamente con su voto el 30 de abril.

“Nosotros sabemos que a los candidatos colorados a senadores o diputados, lo que menos les falta es plata”, explicó.

“A Cartes que lo veían como benefactor, hoy es un problema por las sanciones que pesan sobre él y sus repercusiones dentro de la ANR”, afirmó. Sobre el pedido de renuncia a Velázquez, defendió el proyecto porque al irse el Vicepresidente se limpia la imagen del país.

Por normas de lavado de activos, Cartes debe apartarse de la ANR, según Vallejo

La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo habló en base a sus conocimientos y comentó que teniendo en cuenta las normas de lavado de dinero y a las sanciones que tiene Cartes, este debe dejar el cargo para que la ANR no tenga problemas para acceder a préstamos con bancos. Más aún porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo puso (a Cartes) en su lista.

“La persona que figura en esta lista, ni a créditos puede acceder”, enfatizó la legisladora. Manifestó que no cree que si Cartes firma las documentaciones, alguna entidad financiera le quiera dar un crédito, porque de otorgarle un préstamo el banco se expone a ser sancionado.

“Hay que preguntarle a los candidatos de la chapa presidencial de la Concertación, si cómo pueden aprovechar esta situación”, concluyó.

