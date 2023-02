Duda de Fuerza Republicana hacia HC, tema de “menor relevancia”, afirma Baruja

“En mi opinión personal, no hay una urgencia de que se trate este tema (en la Junta de Gobierno) porque te vuelvo a decir lo que dijo el jefe de campaña adjunto (senador Arnaldo Franco) que es del oficialismo: Es un tema menor y que nuestro presidente actual no tiene ningún tipo de impedimento”, señaló Juan Carlos Baruja.

Agregó que está confiado en que “el partido va a contar con esos recursos”, por lo que “para nosotros no es un tema de preocupación de la campaña política”.

“Horacio Cartes no tiene ningún tipo de impedimento, de ninguna índole en la República del Paraguay para firmar. No obstante a eso, la deuda no va a ser luego de Horacio Cartes, sino del partido Colorado”, insistió.

Cuando se le pregunto sobre la entidad financiera a la que solicitan préstamo de G. 40.000 millones, respondió: “No tengo idea porque esa parte ya no es mi área”.

Al ser consultado por qué no convocan a la Junta, a fin de despejar las dudas, refirió: “Yo no digo que no se haga, solamente que es un tema de menor relevancia para nosotros que seguramente en la próxima sesión de la junta si falta se lo va a aclarar”.