Comisión Permanente: colorados se agavillan para proteger a Velázquez y no investigar “sobornos”

La sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso, la última de este periodo legislativo, no hizo más que evidenciar que los colorados ya son “todos 1″ a la hora de protegerse entre sí ante las graves denuncias hechas por el gobierno de los Estados Unidos, que no solo afectan a los declarados “significativamente corruptos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez, sino que salpica también con sospechas de pago de sobornos a legisladores.

El presidente de la Comisión Permanente, Ángel Paniagua (ANR, FR) había excluido por iniciativa propia del orden del día el proyecto que “insta al vicepresidente de la República, el Sr. Hugo Velázquez a renunciar de manera inmediata por las vinculaciones criminales expuestas desde la Embajada de los Estados Unidos” y el que “remite al Ministerio Público el informe de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica e insta la apertura de una investigación penal sobre las denuncias presentadas (sobornos)”.

Ante esta situación, la diputada Kattya González (PEN), una de las firmantes de estos proyectos de declaración, solicitó que sean incluidos y tratados en la sesión de hoy.

Lea más: EE.UU. remite informe sobre Hugo Velázquez a Fiscalía

“Podemos perder (incluso en la votación), no hay ningún problema con eso, pero tiene argumentos suficientes que comprometen nuestra vida institucional. No podemos seguir tolerando que desde la vicepresidencia de la República, una persona expuesta con vínculo del terrorismo esté nada más y nada menos que en sustitución permanente a la Presidencia de la República”, reclamó González.

Igualmente, ante la inacción de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez hasta este 9 de marzo próximo cuando vence su mandato, pidió aprobar el proyecto como presión para que indague las denuncias de presunto pago de soborno a legisladores.

“Verdaderamente es una vergüenza que haya parlamentarios sindicados de recibir sobornos por sus votos y nosotras dos (con Norma Camacho) no vamos a ser cómplices de eso”, remarcó González. A través de Secretaría, Paniagua le indicó a González que no tomaría en cuenta su pedido, ya que el reglamento de la Comisión Permanente establece que quienes no fueron designados miembros, tienen voz pero no voto.

Lea más: Sin la firma de colorados, diputados piden la renuncia de Hugo Velázquez

A raíz de esto, en su condición de miembros, el senador Stephan Rasmussen (PPQ), Norma Camacho (PEN) y Édgar Acosta (PLRA) se hicieron cargo de la moción, por lo que Paniagua tuvo que someter el pedido a votación.

Dudosa votación

La sesión se realizó de manera mixta, con los miembros tanto en presencia como en virtual, lo que dificulta en cierta medida el registro de los votos. Paniagua sometió a la consideración de sus colegas la inclusión en el orden del día de ambos proyecto declarativos, en dos ocasiones.

Lea más: Estos son los legisladores que admitieron haber recibido dinero de Horacio Cartes

En la primera vuelta declaró un empate a cinco votos por bando, entre los opositores que pedían el tratamiento y los colorados que lo rechazaban. Lo llamativo es que varios colorados como el senador Antonio Barrios (ANR, HC) o el diputado Felix Fernando Ortellado (ANR, HC), habría expresado el sentido de sus votos ya luego de que se cierre la votación.

Incluso Paniagua inicialmente dio por aprobadas la mociones, sin embargo, luego se realizó una “reconsideración” que nadie solicitó. “Hay mayoría para la inclusión, se incluye... Está bien ya, se cumplió el tiempo (para la votación)”, dijo inicialmente, aunque luego dijo que supuestamente hubo empate.

Lea más: Acusaciones entre colorados revelan sobornos de Cartes a parlamentarios, como lo denunció EE.UU.

“Vamos a hacer una segunda votación, conste que esto no figura en el reglamento, pero para dar una claridad vamos a volver a votar a votación nominal”, refirió Paniagua, dando paso a una segunda votación donde los colorados ya actuaron en bloque.

“Sigue el empate, en mi condición de presidente me corresponde dilucidar este tema. En contra, consecuentemente no prospera”, sentenció Paniagua.

Con esto, ambos proyectos ya quedan cajoneados definitivamente, a menos que se vuelvan a poner a consideración en alguna de las cámaras del Congreso tras el retorno a las actividades legislativas tras el receso parlamentario, el próximo 1 de marzo.

En Diputados, los colorados cuentan con mayoría propia, atendiendo la unificación de bancadas tras las internas.