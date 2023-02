Santi Peña “es un niño rico que nació en cuna de oro” y un “oportunista” que “vive en un termo”

Las declaraciones de Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) tienen relación con las expresiones del precandidato a la presidencia por el cartismo, Santiago Peña, sobre el pueblo argentino. El senador liberal se reunió ayer, jueves, con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo.

“Demuestra su profunda ignorancia y desconocimiento, no solamente de la realidad de la Argentina. Santi Peña no puede poner en la misma bolsa a todos los argentinos. Argentina fue siempre un país solidario con Paraguay”, dijo sobre las declaraciones de Peña.

Manifestó que el precandidato cartista hizo su declaración como un privilegiado económico. “Voy a ser grosero, pero Santi Peña no tiene ni la más p... idea de lo que es viajar en colectivo, dejar a tu familia e irte a Buenos Aires en búsqueda de laburo”, prosiguió.

“Miles de familias paraguayas sobreviven de las remesas que vienen de la Argentina, España y otros países. Él no sabe, no entiende. Es un niño rico que nació en cuna de oro y no conoce la realidad de la gente”, expresó.

Santi Peña “vive en un termo”

Buzarquis, además, refirió que las declaraciones de Peña tienen un impacto aún más negativo, considerando que él forma parte de la cúpula colorada “que le niega salud a los paraguayos”.

“Para mí, Santiago Peña es un tipo que vive en en un termo”, mencionó.

“No está preparado para ser presidente”, según Buzarquis

El liberal, en otro momento, remarcó que Peña no está al tanto de la realidad de Paraguay, pues indicó que nuestro país está socioculturalmente “atado” a Argentina y Brasil. En ese sentido, sostuvo que el precandidato cartista “no está preparado” para convertirse en el próximo presidente del Paraguay, además de calificarlo de “secretario” de Horacio Cartes.

“Santi Peña no es candidato. Horacio Cartes es el candidato. Se afilió al Partido Colorado para no perder su cargo. Es un simple acomodado, un oportunista, un tipo que no tiene carácter”, declaró.

“Es un oportunista y por eso es un peligro. No tiene decisión propia. No se respeta a sí mismo”, remarcó. “No puede ser presidente un tipo que ni siquiera manda por él”, agregó.

También mencionó que Peña no tiene dignidad, recordando la vez que Horacio Cartes mencionó que el candidato cartista sería presidente “si él y Dios querían”. “Si el enano (Cartes) me dice eso en público, le encajo uno y me retiro. Ese tipo de humillación no voy a aceptar”, dijo.

Duro con Horacio Cartes

El legislador, asimismo, fustigó al expresidente Horacio Cartes. “Para mí, Horacio Cartes es un simple burro cargado de plata malhabida que no representa la realidad del pueblo paraguayo”, expresó.

“Hoy sus chupamedias le defienden, pero cuando venga la extradición, estos le van a negar 100 veces”, prosiguió.

Con relación a la unidad colorada anunciada tras las internas pasadas, señaló que solo es electoral. “El problema de ellos (ANR) ya no es personal, el problema es por el dinero, por la plata, por los negocios sucios. Esa unidad que dicen no existe. Son fachadas electoralistas, pero la gente no es tonta”, sentenció.

Santiago Peña recibió múltiples críticas, desde varios sectores, por sus -cuando menos- polémicas declaraciones sobre el pueblo argentino. “¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere trabajar; nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, había afirmado en un conversatorio público.