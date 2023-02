Por campaña electoral, mantienen modalidad virtual en el Senado

Las sesiones de la Cámara Alta del Congreso continuarán siendo virtuales por lo menos hasta este 30 de abril, debido a la campaña electoral, según explicó la senadora Hermelinda Alvarenga.

“¿Por qué hay que esconder las razones? Hay muchos senadores que están con sus campañas políticas y no queremos retrasos en los proyectos, también las comisiones hemos sesionado con la virtualidad y la Cámara de Senadores no tenemos retraso. Si lo hacemos de manera presencial, corremos el riesgo de que no tengamos quorum y que se retrasen los proyectos”, indicó.

Ante la consulta de si no es obligación de los legisladores estar presentes en las sesiones, dijo que eso se debe consultar a cada senador.

“Todos nosotros en la Cámara de Senadores la modalidad híbrida la hemos llevado sin ningún problema hasta antes del receso parlamentario. Yo creo que no hay ninguna discusión, no hay ninguna desventaja, porque los compañeros siempre participan, participan en los debates, y la modalidad virtual no hubo ningún problema al respecto”, puntualizó.