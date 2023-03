Abrazo republicano entre Mauri Espínola y Santi Peña bajo el pretexto de la “armonía” en la ANR

“Prefiero ser ejemplo para todo el movimiento y para todo el Partido Colorado de armonía y la paz durante las elecciones. Por encima de Mauricio Espínola o Santiago Peña, está el Partido Colorado”, señaló esta mañana a ABC Cardinal el asesor de Presidencia, Mauricio Espínola, quien también es candidato a diputado por Capital.

A Espínola le “halagó” el hecho de haber sido el segundo dirigente de Fuerza Republicana, luego del precandidato Arnoldo Wiens, que el presidenciable cartista, Santiago Peña, visitó tras las elecciones internas.

Lea más: Guiño en campaña entre Mauri Espínola y Santi Peña, tras problemas judiciales

“Le dije a Santiago Peña que nuestras diferencias las conversaríamos luego de llegar al poder”, agregó quien otrora era uno de los principales cuestionadores del cartismo. Incluso, Peña lo había denunciado por “filtración de un secreto”, luego de que Espínola haya compartido en sus redes la planilla de salarios del cartista.

Abrazo republicano, ¿con disidencia?

El secretario privado del Ejecutivo indicó, no obstante, que a pesar del “abrazo republicano” con el aspirante del cartismo, “nunca van a cicatrizar las heridas”.

En ese sentido, también indicó que le aclaró al presidenciable colorado que seguiría con su línea disidente, incluso eventualmente si Peña se convierte en Presidente.

“Sí, le dejé en claro que yo tenía mi posición con respecto al actual presidente del Partido Colorado (Horacio Cartes)”, mencionó.

Lea más: Secretario privado de Mario Abdo acusa a la fiscalía de manipulación en su contra

“Santiago Peña me respondió algo que me gustó: me dijo que la disidencia iba a ser bastante importante durante su gobierno para traer un equilibrio para la gobernabilidad que él necesita”, acotó.

Espínola decía que no se iba a abrazar con “lavadores de dinero”

La postura de Espínola es -cuando menos- llamativa, atendiendo a que había señalado ante ABC que no se abrazaría con cartistas. Esto fue en la previa a las elecciones internas del pasado diciembre.

Lea más: Mauri Espínola descarta “abrazo” con cartistas

“Abrazarte con quienes fueron cómplices de lavado de dinero... No sirve un abrazo con quienes manchan nuestra bandera republicana, social, agrarista, de progreso. ¿Qué hay detrás de una persona que se muestra como joven (Santi Peña)? ¿De la defensa de una familia que produjo tanto daño a mucha gente como los González Daher? ¿Quién va a gobernar? ¿La vieja política?”, había indicado a ABC.

Préstamos solicitados por la ANR

La Asociación Nacional Republicana (ANR) atraviesa por una crisis e incertidumbre debido a que bancos, al parecer, no quieren otorgarle créditos solicitados por valor de G. 37.000 millones debido a que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Espínola, al respecto, indicó que “estamos esperando la respuesta de las entidades bancarias. Tengo entendido que se pidió el crédito a tres, a cuatro bancos. Estamos a la espera. Nosotros estamos preparados para afrontar una elección”.

Lea más: ANR, en tensa espera, por el crédito bancario de G. 37.000 millones para elecciones generales

Acotó que “si no se consigue, Horacio Cartes debería dar un paso al costado o pedir permiso. Ya no tiene razón de ser que él pueda ejercer funciones administrativas dentro de la conducción partidaria”.

El candidato a diputado, igualmente, mencionó que los aspirantes colorados están capacitados para afrontar de sus bolsillos las campañas políticas con miras a las elecciones generales del próximo 30 de abril.