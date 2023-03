Video: Sandra Quiñónez, ¿mintió en su postulación a fiscala general en el 2017?

Un “video-archivo” sobre la exfiscala Sandra Quiñónez saltó al tapete en estos últimos días, tras asumir en su reemplazo Emiliano Rolón como titular del Ministerio Público.

Se trata de un material del 2017 en el que Quiñónez habla en su audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura (CM) en el marco del concurso para fiscal general del Estado, en el cual terminó siendo elegida como parte de la terna.

Lea más: Todo lo que dijo Sandra Quiñónez antes de dejar el Ministerio Público

La ex fiscala general habló sobre la necesidad de que el Ministerio Público se abra a la Contraloría General de la República (CGR) para que esta pueda auditarla. Una promesa que finalmente no cumplió, ya que se negó a rendir cuentas ante esta institución, interponiendo incluso una acción de inconstitucionalidad.

Lo que dijo Sandra Quiñónez:

“Tenemos elementos de control que tenemos que hacer. Gestión de control. Apostemos a la transparencia, así como el CM apostó a la transparencia”, dijo.

“Debemos ser controlados también. La primera persona que tiene que ser controlada dentro de la institución es el propio fiscal general y no me estoy refiriendo al actual, lo estoy diciendo en mi caso”, prosiguió.

“Claramente les digo: ¿Por qué debo temer a ser controlada? ¿Por qué debo temer a que la institución, el órgano de control, la CGR venga y tenga que controlar?”, expresó.

Lea más: Emiliano Rolón afirma que Quiñónez le dejó “muchas trampas”

“Soy un servidor público, me debo a ustedes. Lo público es público. Para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que estar temiendo a que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera transparente y así exigir a los agentes fiscales su transparencia”, dijo.

“Con eso no digo que va a erradicar, desaparecer la corrupción. Vamos a tratar de prevenir la corrupción. No vamos a erradicar lo que hace años está, pero luchemos por prevenir eso. Establezcamos órganos de control eficientes y que la ciudadanía sepa lo que realiza sus instituciones, que sepa lo que el Ministerio Público esté haciendo”, agregó.

Autonomía de la Fiscalía

En otro de los puntos, Quiñónez refirió que la Fiscalía requería de una autonomía de la clase política.

“En cuanto a la autonomía funcional, el Ministerio Público debe estar sujeto solamente a la ley, a lo que establece la ley. Siempre existirán las presiones políticas, pero debemos tener el suficiente coraje y valentía de decir no. Yo sé que es difícil, pero tenemos que tener”, señaló.

Lea más: Sandra Quiñónez “tiene que estar en la cárcel”, dice Masi

La extitular del Ministerio Público fue cuestionada constantemente por supuesta parcialidad manifiesta hacia algunos sectores políticos, como -principalmente- el cartismo.

Quiñónez concluyó su mandato al frente de la Fiscalía luego de casi cinco años, dejando varias causas cajoneadas, algunas que involucran justamente a personas afines al exmandatario.