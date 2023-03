Caso Oliver: “no van a expulsarle de la lista, pero esto lo va a resolver el tribunal de conducta”, afirmó Camacho

Camacho afirmó que Diego Oliver tiene toda la potestad de querer eliminar el Ministerio de la Mujer, el de Niñez y Adolescencia y el INDI, sin embargo, repudió estas expresiones considerando que la alianza no está de acuerdo con suprimir estos ministerios que tiene a los sectores más vulnerables.

“Aún así, Oliver puede decir lo que quiere en ese sentido. Es más, tiene garantías constitucionales en ese sentido. No las vamos a cercenar. El no ha sido lesionado en sus derechos. Va a seguir en la lista. Va a estar en la papeleta y todas las personas que quieran votar por el o que adhieran a esas ideas van a tener el derecho de hacerlo”, aseguró.

Defendió que así como Oliver tiene el derecho de expresarse, también la alianza está en su derecho de rechazar esa idea y afirmar el aspirante a diputado no representa la línea de gobierno que pretenden llevar adelante.

“No es que porque un Ministerio no funciona significa que tenga que ser suspendido. No hay seguridad ¿vamos a suprimir la policía por eso? O si es que el Ministerio de Salud no cumple su objetivo ¿vamos a suprimir? No creemos que ese sea el camino, la supresión de ministerios así tan facilmente, y eso motivo un profundo rechazo desde nuestras filas”, agregó.

Dijo que otra cuestión que reprochan a Oliver es la actitud de hablar en representación de la alianza, utilizando el plural, cuando eran ideas solo del aspirante a la cámara baja. En ese sentido, aseguró que las expresiones utilizadas por Oliver no serían objetables si se hace cargo personalmente de sus dichos. Aseveró que el caso será resuelto por el tribunal de conducta partidario correspondiente.