Senador denuncia que Sandra Quiñónez no investigó asesinato de Marcelo Pecci

El senador Ramón Retamozo (ANR, FR) reveló ayer durante la sesión ordinaria que el Ministerio Público, durante la gestión de la exfiscal Sandra Quiñónez, nunca investigó quién dio la orden desde el Paraguay para el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia el 10 de mayo de 2022.

El legislador dijo que, al hacer el seguimiento sobre la denuncia que el Senado hizo contra varios fiscales con causas “congeladas”, también pidió informes sobre el avance de las investigaciones del asesinato. Indicó que en dicho trámite, la fiscala Alicia Sapriza confesó al JEM que nunca hubo carpeta de investigación del caso.

Retamozo narró que desde el JEM pidió informes del caso Pecci el 9 de enero pasado y recién el 7 de febrero Sapriza respondió que no había investigación alguna en forma oficial. Luego, el 21 de febrero se reiteró el pedido y el 2 de marzo la agente solicitó una prórroga para responder. Esto se le notificó el 13 de marzo y debe responder cinco días después.

Lea más: Caso Marcelo Pecci: en Paraguay no hay carpeta fiscal que investigue asesinato

El senador hacía alusión a la denuncia que el Senado presentó contra los fiscales Osmar Legal, Liliana Alcaráz, Alicia Sapriza, Francisco Cabrera, Lorenzo Lezcano, Federico Delfino y Manuel Doldán, quienes llevan causas como el “Caso Messer”, las investigaciones contra Cartes; el caso del “Avión iraní-venezolano” y el Operativo Smart.

El informe escandalizó al pleno después que la senadora Desirée Masi (PDP) pidiera a Retamozo repetir la respuesta de Sapriza. La legisladora exhortó al nuevo fiscal general a dejar de perder tiempo en “lomadas en la ruta” y anular “nombramientos” para ponerse a investigar estos casos emblemáticos.

Jorge Querey (FG), exrelator de la comisión Messer, anunció que la semana entrante su bancada pondrá a consideración del pleno una denuncia penal contra Sandra Quiñónez por obstrucción, negligencia y complicidad con el crimen organizado. También repudió a las Asociaciones de Fiscales, que se indignan con “comunicados”, cuando se cuestiona a los agentes, pero callan cuando se revela el encubrimiento a los asesinos.

Incluso el cartista Sergio Godoy (ANR, HC) lamentó que el Ministerio Público no haya investigado el asesinato de Pecci. No obstante, reiteró que solo se atacan casos vinculados al cartismo mientras que los vinculados a la oposición como la relación de Arnaldo Giuzzio con un narcotraficante, no recibe atención.

Sapriza niega que no haya carpeta fiscal en caso Pecci

Por su parte, la fiscala Sapriza declaró ayer a Unicanal, que solo hubo un “malentendido”. “Claro que hay (una investigación). ¿Cómo no va a existir causa? No existe como homicidio, porque el hecho ocurrió en otro país, pero si hay una causa abierta en Paraguay como país cooperante que somos y que se hizo en coordinación con las autoridades de Colombia”, intentó aclarar la agente, quien no convocó a una conferencia de prensa.

La agente sostuvo que simplemente envió un apresurado informe al JEM porque no reconoció el correo electrónico que le enviaron. Anunció que, dentro del plazo que le dieron, remitirá todos los informes.