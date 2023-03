“Las mujeres tenemos una visión diferente porque somos diferentes”, dice María Teresa González, ternada para la Corte

- No estaba en la lista y apareció su nombre de repente, cuando ya se estaba desconfiando del Consejo (de la Magistratura) porque se postergaba demasiado la elección...

- Para mí fue una absoluta sorpresa el haber sido nominada para integrar la terna de la Corte Suprema de Justicia. El proceso fue bastante extenso en comparación con el proceso anterior cuando fue nombrado el doctor Víctor Ríos. Fue bastante agónico para todos los postulantes y concitó además el interés de la ciudadanía. Hay que reconocer que esta vez escuchamos con muy poca fuerza el nombre de mujeres. Llegué a tener hasta 4 votos en un momento dado. Enrique Kronawetter (por amistad) se había inhibido de evaluarme y de los 8 consejeros tenía solo 7 que podían votar y se requería de 6 por lo menos para integrar terna. El último día ya había perdido toda esperanza hasta que me sorprendió el consenso que hubo.

- Hasta tuvo hinchada. Hubo hasta una manifestación de abogadas que proclamaron su nombre...

- La verdad que no fue solo mi nombre. Fue una movilización de abogadas y magistradas que se sentían identificadas con la necesidad de visibilizar la importancia de la pluralidad que consagra nuestro texto constitucional para integrar la Corte Suprema, como en un pasado reciente cuando integraron la Corte tres mujeres: la doctora Alicia Pucheta, la doctora Miryam Peña y la doctora Gladys Bareiro.

- La Corte tiene una sola mujer ahora.

- Sí, la doctora Carolina Llanes. También se vio mucho por las redes ese interés de mujeres por ver una mujer en los espacios de poder o de decisión. Por supuesto que el requisito es la idoneidad pero hay que tener ese objetivo de pluralidad que nuestra Carta Magna consagra muy sabiamente para que la inclusión de una mujer en esta instancia judicial sea un plus. A pesar de ser juristas, las mujeres tenemos una visión diferente porque somos diferentes. Y eso suma. A lo mejor, más mujeres en la Corte puede dar un agregado positivo a su gestión.

- La gente sigue defraudada de la administración de justicia. Por eso puede ser un handicap para otra mujer...

- Hay muchas quejas que reflejan la falta de credibilidad que existe y ya es hora desde la máxima instancia judicial de dar señales claras y firmes a la ciudadanía de que efectivamente la justicia es receptiva a esos clamores ciudadanos.

- La gente no se fía y conste que la Corte está casi totalmente renovada...

- Realmente estamos con la Corte casi renovada al pleno. Recién en 6 años habrá otra renovación. Pienso que sería muy positivo que los senadores que van a tener a su cargo la elección ayuden al Poder Judicial dándole esa visión constitucional de dar oportunidad a una mujer. Las mujeres paraguayas nunca han defraudado a la nación. En los momentos más aciagos de nuestra historia han estado de pie. Se han destacado no solamente por ser buenas madres sino patriotas.

- ¿Quién es María Teresa González de Daniel?

- Yo soy abogada recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en 1991. También egresé como escribana. Tengo una maestría y un doctorado. Quiero aclarar aquí lo que dijeron de mí justo antes de la selección de la terna, de que mi doctorado fue sobre el aborto. Falso. Mi tema de tesis fue “La violencia familiar y el feminicidio en el Paraguay”. Hace 35 años estoy en el sistema de justicia. Hace 12 años integro el tribunal de apelaciones en lo penal que abarca Central y tiene su asiento en San Lorenzo. Desempeño también funciones administrativas. Hace 31 años estoy casada. Lo primero que se pregunta a una mujer siempre en forma recurrente es si está casada o descasada o si es soltera. Al varón nunca le preguntan eso, ni si tiene esposa, hijos, etc...

- Está casada con el presidente de la Asociación de Abogados...

- Sí. Se llama Arturo Daniel Sabe que hace un mes fue elegido Presidente de la Asociación de Abogados del Paraguay. Le remarco eso porque veo que después de ser seleccionada para la terna eso se destaca como noticia. Tengo dos hijos varones uno de los cuales es abogado. El otro está culminando su carrera de economista en Estados Unidos. Si Dios quiere se gradúa en el mes de mayo. Para mí son una inmensa satisfacción ambos hijos.

- ¿El abogado está en la administración pública también?

- Si está en la sede del Poder Judicial pero como una pasantía para adquirir experiencia en las distintas jurisdicciones hasta concluir estudios. No tiene interés en la carrera judicial. Tiene un salario de 4 millones de guaraníes. No está considerado como funcionario esencial como se llama a los que son de mayor relevancia en la actividad jurisdiccional como sería un actuario o un ujier notificador. Mi hijo tiene una maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona y hace un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Yo pertenezco a una familia de abogados. Mi padre es abogado...

- ¿Quién es?

- Sebastián González Insfrán...

- Político...

- Yo provengo de una familia de políticos. Mi padre pertenece al partido Colorado, mi abuelo... Yo también estaba afiliada pero hace más de 15 años pedí la suspensión de mi afiliación cuando ese fue un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia. Esa constancia de la suspensión de la afiliación presenté al Consejo de la Magistratura al momento de presentar mi postulación.

- ¿Antes de esos 15 años hizo política?

- Nunca hice política. Toda mi vida estuve dentro del Poder Judicial. Mi marido tampoco. Realmente recién ahora él se presentó para un evento gremial en la Asociación de Abogados. Escuché que se dijo que era abogado de Horacio Cartes o de alguien del Grupo Cartes. Mi marido está en un estudio jurídico con Rodrigo Yódice, un abogado que se sabe defiende casos de ABC. Yo me inhibo de las causas que entiende Yódice porque es socio de mi marido. Un abogado de ABC y al mismo tiempo de HC no me parece compatible ni ético. Lo mismo pasa por esa relación de amistad que tengo con Enrique Kronawetter, miembro del Consejo de la Magistratura, quien se inhibió en la evaluación de mi audiencia pública, a pesar de que actualmente él ya no se encuentra dentro del estudio jurídico de mi marido.

- Se está mirando todo con lupa lo que hay alrededor suyo...

- Bastante atacada fui desde que me incluyeron en la terna, no sé si porque soy mujer...

- Hay un abogado, Fernando López Moreira, que pidió sea impugnada por una supuesta relación con González Daher. La trató de “mentirosa”. ¿Qué es?

- Leí en la prensa. No hay una notificación oficial del organismo colegiado de esa presentación hacia mi persona. De lo que leí por las redes sociales, el abogado hace referencia a un expediente en el cual ejerce como defensor de Ramón Zubizarreta en un supuesto hecho punible de estafa en donde el entonces querellante adhesivo era Ramón González Daher. Creo que hace referencia a un auto interlocutorio que recayó en el 2021, hace dos años. Aclaro que el asiento de mis funciones es San Lorenzo, no Luque. Lo que se hizo fue una reposición en contra de una providencia dictada por el juez de la causa Nelson Romero que decía: “téngase presente el incidente presentado por el abogado de la defensa para su oportunidad...”. Interpone una reposición y apelación subsidiaria. En segunda instancia nosotros entendimos la apelación subsidiaria. Consideramos que no era el momento procesal oportuno para estudiar ese incidente. El expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de tres miembros: Fabriciano Villalba, Lourdes Cardozo y yo. Cada miércoles nuestra sala sortea. Es información pública y sube en la plataforma de Youtube los expedientes que ingresan para ser estudiados por el Tribunal. Se hace el sorteo para determinar quién va a ser el preopinante. Esa designación no recayó en mí...

- La quieren desacreditar...

- Yo integro un órgano colegiado donde la decisión que se adopta es en mayoría de por lo menos dos miembros. Ninguna de las decisiones las he adoptado de manera unipersonal. Entiendo que este es un ataque dirigido exclusivamente a mi persona y cae en este momento en el que fui seleccionada para integrar la terna. Estamos hablando de una resolución de 2021 donde ya quedó absolutamente firme y ejecutoriada. Yo no lo conozco al Dr. López Moreira pero voy a volver a pedir mi separación. Las circunstancias que rodean al hecho me parece que son atendibles.

- Ser esposa del presidente del Colegio de Abogados ¿no puede comprometer su imparcialidad si llega a ser miembro de la Corte?

- Esa situación está absolutamente contemplada en la normativa si hay causal de excusación con alguna de las partes. Tengo una carrera judicial de 35 años. Soy juez desde el año 2000. En 23 años no he atravesado con mi marido ningún conflicto ni soportado denuncias en ese sentido. Es posible coexistir con un esposo abogado y una esposa magistrada. No soy el primer caso. Por ejemplo, el doctor Ramírez Candia es miembro de la Corte y su señora es jueza de sentencia de primera instancia, Yolanda Morel. Yo no he escuchado que las críticas hayan sido tan ácidas en relación a su persona. Por eso digo, tal vez porque soy mujer el tono es mucho más subido y mucho más direccionado. Es lamentable pero es la verdad.

- ¿Cuál es su opinión sobre estas nuevas calificaciones de corruptos que hizo Estados Unidos y que salpican a un miembro del Consejo de la Magistratura (Jorge Bogarín Alfonso) que habrá votado por usted para integrar la terna?

- Es sorprendente. Creo que nadie esperaba. Ojalá podamos saber a qué responden estas designaciones, en qué contexto. Entendemos que de manera fundada el Gobierno de Estados Unidos hace una designación de esta naturaleza y que debemos darle la mayor seriedad.

- Se revelan historias truculentas que nadie conocía o nadie se atrevía a juzgar...

- No tuve tiempo de interiorizarme pero estoy segura que el Gobierno de Estados Unidos no va a acusar de manera lábil sin fundamento. Estoy segura que es algo serio y que debe ser adoptadas las medidas que correspondan. Es triste enterarnos del nivel de corrupción que Estados Unidos afirma que existe en nuestro país.

- Jorge Bogarín Alfonso ahora pidió permiso. ¿Es correcto para usted? ¿No debería haber renunciado? ¿Qué haría usted en un caso así?

- Es una situación sumamente difícil. Es integrante de un cuerpo colegiado. No sé si él pidió permiso y si eso basta. Eso es lo que debería analizar tanto él como el resto para no afectar la credibilidad de la institución.

- Algunos más extremistas dicen que esa terna que él votó debe ser impugnada...

- No podría ser anulado porque el acto se realizó dentro de todas las previsiones legales en cumplimiento de sus funciones constitucionales, dentro de lo que el reglamento para la postulación de este cargo establecía, entre otras cosas. En cuanto a legalidad no hay cuestionamiento. En cuanto a legitimidad, desde que se puso en cuestión su honorabilidad esta semana debería plantearse el Consejo.

- ¿En qué piensa centrar su trabajo si es elegida miembro de la Corte?

- La Corte es un cuerpo colegiado. Hay que tratar de consensuar ideas y proyectos que encaminen la justicia hacia los más vulnerables. Me refiero sobre todo a las mujeres víctimas de violencia doméstica, a niños que son objeto de abusos. Las cifras son preocupantes. El tema ambiental, a nivel de la máxima instancia judicial no existe una sentencia, una decisión paradigmática en cuanto a la tutela, la protección del medio ambiente que es absolutamente necesaria.

El crimen organizado también es una preocupación. Anteriormente estos hechos de sicariato que estamos viendo que suceden no solamente en Central sino en la capital misma, ocurrían en ciudades fronterizas. Hoy en día no es así. El Poder Judicial debe trabajar institucionalmente en esos aspectos. Y por supuesto que en los hechos de corrupción no solamente la ciudadanía espera a lo mejor una respuesta ejemplificadora sino una respuesta también más rápida.

- No hay manguruyúes presos. Esa es la realidad. Se cree que existe una agenda oculta de una corporación de jueces, fiscales, defensores, políticos y seudo empresarios que mantienen la estructura corrupta para saquear el Estado...

- Si usted dice que existe un contubernio entre jueces, fiscales y políticos, yo no descarto nada. No descarto que pueda existir. Nadie tenía previsto escuchar estas nuevas designaciones de Estados Unidos.