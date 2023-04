Interpelación y libelo pondrán a prueba a diputados raboneros

La Cámara de Diputados, a consecuencia de la irresponsabilidad de una mayoría que no asiste a sesionar, hace semanas tiene pendientes numerosos puntos del orden del día. El panorama esta semana no es muy alentador, atendiendo que se prevé plantear un interpelación y presentar un libelo acusatorio, algo que no es del agrado de la nueva mayoría colorada.