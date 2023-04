“A Ultranza Py”: Derlis Osorio ampliará denuncia contra Erico Galeano

“Quiero informarles a los colegas y toda la ciudadanía que mañana viernes a las 08:00 estaré en la sede del Ministerio Público con el fiscal Ledesma ampliando mi denuncia”, afirmó el parlamentario Derlis Osorio esta mañana durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

En junio del año pasado Osorio había contado que el candidato a diputado por la ANR Ezequiel Ramírez, invocando a Erico Galeano, le pidió gestionar un préstamo de 500.000 dólares para auxiliar al uruguayo Sebastián Marset, supuesta cabeza del esquema de narcotráfico y lavado en el caso A Ultranza Py.

Derlis Osorio sostiene que son delitos de Erico Galeano son de narcotráfico y no solo económicos

“Me sorprende de alguna manera que mi denuncia haya sido derivada a una oficina fiscal que tiene que ver con delitos económicos y anticorrupción, cuando que es un caso que tiene que ver con el narcotráfico, con el operativo A Ultranza”, expresó el legislador. “Pero de igual manera estaré presente mañana para volver ratificar en todo lo que había denunciado previamente”, puntualizó.

Asimismo, el senador Osorio cuestionó a la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por haber derivado su denuncia; “quería dejar un poco constancia de que me extraña que la fiscala general anterior haya derivado esta denuncia a delitos económicos y anticorrupción y no a donde correspondía realmente”.

En marzo de este año, Osorio fue recibido por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y se ratificó en su denuncia. Además, en ese momento aseguró que, como en todo caso vinculado con el narcotráfico, existe el peligro de represalias, por lo que teme por su vida.

