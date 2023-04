Senadores adelantan sesión para “liberarse” y concentrarse en temas electorales

El fervor con miras a las elecciones generales parece estar muy intenso en la Cámara de Senadores, ya que tomaron la decisión de acomodar incluso las sesiones, todo con el fin de liberarse en la semana de las elecciones generales.

Este lunes, tras culminar la reunión de la Mesa Directiva, el senador José Pakova Ledesma (PLRA) informó que los legisladores tomaron la decisión de realizar normalmente la sesión de este jueves, pero adelantar la de la semana que viene, haciendo una extraordinaria el lunes 24.

Todo esto con el objetivo de liberarse y concentrarse netamente en las elecciones generales, que son el domingo 30 de abril.

“No hay proyectos importantes”

El senador Ledesma adelantó que actualmente tienen 13 puntos del orden del día, más algunos agregados que plantearon los colegas, para la sesión del jueves.

Entretanto, para la extraordinaria del lunes por la mañana, Ledesma aseguró que no hay muchos proyectos importantes o urgentes que tratar; por lo tanto, a pedido de la senadora Desirée Masi se decidió que se haga una sesión, aunque sean pocos los puntos del orden del día. Posteriormente, se liberará a los senadores de cualquier actividad legislativa.

Este jueves se tendrá el juramento del doctor Eugenio Jiménez como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura y el doctor Enrique Kronawetter, quien representa al Ejecutivo. Además, tienen que tratar la aprobación del proyectos de Hidrovía y un acuerdo de préstamo para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Diputados harán misma mecánica

Por su parte, el diputado Ángel Paniagua detalló que el lunes a las 09:30 convocarán a una extraordinaria para estudiar la interpelación al viceministro de Transporte y en caso de que se presente el libelo acusatorio para el juicio político a Jorge Bogarín también se incluirá este tema.

Reconoció que estos adelantos son con el fin de liberar a la gente de cara a las elecciones, pues “de todos modos se convoca y la gente ya no viene. Tratando de no dejar en blanco esa semana convocamos a una extraordinaria”, expresó el diputado Paniagua.

Viceministro de Transporte podría ser interpelado

De acuerdo al reglamento, para una eventual interpelación, las preguntas se deben enviar al interpelado cinco días antes. Por lo tanto, este lunes enviarán 21 preguntas al viceministro de Transporte y el siguiente lunes se lo interpelaría.

Consideran que es posible iniciar el proceso juicio político contra Jorge Bogarín. No obstante, reconoció que no hay suficiente apoyo en cuanto a votos y él mismo reconoció que su bancada no apoyaría este juicio.