ANR: ¿dónde está lo recaudado en la cena de los mil dólares?

En la noche del 21 de marzo, cientos de líderes políticos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se presentaron a la gran cena de recaudación de Fuerza Republicana, llevada a cabo en el salón João Havelange, del hotel Bourbon. Cada plato costaba U$S 1.000 y los fondos debían ir destinados a la campaña para las elecciones de este 30 de abril.

Sin embargo, luego de ese evento nada se mencionó al respecto y la ANR empezó a trabajar para obtener créditos que ayuden a financiar la campaña. Los líderes indicaron que hace dos semanas empezaron a repartir los fondos propios de la caja de ANR y recién hoy el protesorero, Fernando Ayala, confirmó que se accedió a un préstamo de U$S 17.000 y ya el dinero fue depositado en la cuenta bancaria de la ANR.

ANR ya tiene el crédito en su cuenta

“Ya está en nuestra cuenta del Partido Colorado para completar los fondos de la ANR”, indicó el subtesorero sobre el crédito hipotecario informado días atrás al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Agregó que tenían cerca de G. 10.000 millones en caja y que con el préstamo hipotecario del banco Continental se complementarán los fondos para la campaña electoral, a menos de dos semanas de las elecciones generales.

“Este crédito es suficiente para enfrentar con holgura (las elecciones). Tengo entendido que en caja teníamos 10.000 millones de guaraníes”, añadió.

ANR: ¿Y lo recaudado en la cena?

El protesorero del Partido Colorado y principal vocero de toda la operativa financiera del ANR confirmó hoy que “por ahora” no tiene ninguna información con respecto a si ya fue depositado en la cuenta de la ANR, todo lo recaudado en la cena del 21 de marzo.

“Yo no tengo ninguna información de que ya se haya entregado eso al partido pero tengo entendido de que tiene que ser entregado una parte al partido, escuché nada más que eso tenga que ser así. Ellos hicieron una cena importante y creo que era para financiar la campaña de los parlamentarios, pero es una cuestión que están haciendo todos los candidatos a senadores, diputados...”, manifestó para ABC Cardinal.

Agregó que no tiene la certeza de que se hayan depositado los fondos. “Deben haber datos, porque todo eso es transparente, se hacen facturas... pero yo no tengo registrado. Yo no participé de la organización (...) Por ahora no tengo información; voy a empezar a interirizarme con el tema”, declaró el subtesorero de la ANR.

Para cerrar ese punto, dijo que existe la ley de financiamiento político y con ello se puede hacer el control para tener toda la trazabilidad de los fondos de las campañas electorales.

“La novela” del préstamo

El protesorero de la ANR calificó como una “novela” todo lo ocurrido en torno al préstamo para financiar la campaña electoral. Señaló que con cada elección recurren a créditos bancarios y nunca tuvieron inconvenientes al respecto y solo debían firmar un compromiso de pago con los subsidios electorales.

“Ahora se hizo toda una novela y finalmente llegó a su término. El Partido Colorado tiene todo en orden sus gestiones administrativas, estamos saliendo de un embrollo mediático”, dijo Ayala.

Sobre el total de los fondos para la campaña, dijo que si bien se estimó un monto de G. 37.000 millones, finalmente se contará con solo G. 27.000 millones. El Banco Continental les prestó G. 17.000 millones y el restante es parte del fondo que tenía la ANR en caja.

“Estamos a 12 días de las elecciones, ya está todo cubierto. En ningún momento ningún banco nos rechazó créditos, esa es la verdad. La única solicitud fue al Continental”, puntualizó.