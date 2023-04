El lunes ANR podría salvar a Bogarín A. del juicio político

El próximo lunes 24, además de la sesión extraordinaria para interpelar al viceministro de Transporte, Óscar Stark, y adelantar la ordinaria del miércoles 26, se prevé tratar el pedido de juicio político contra el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso (ANR, HC). La mayoría de los colorados se mantendrían en su posición de apañar al declarado “significativamente corrupto” por EE.UU

Lea más: Jorge Bogarín visitó a “amigos” cuando enjuiciaban a fiscal López Lohman

“Estamos ultimando los detalles. Hoy (por ayer) el presidente (diputado Carlos María López) se va a encargar de hablar con el diputado que está propiciando esto (el liberal Pastor Vera Bejarano). Si es que presenta vamos a estudiar nosotros el lunes”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua (ANR, oficialista), vocero de la reunión de mesa directiva de ayer.

Lea más: Leales a Bogarín Alfonso también se ubicaron en la facultad de Derecho

Consultado al respecto, el diputado Vera Bejarano confirmó que está de acuerdo con el tratamiento la próxima semana, antes de las elecciones. Solo falta que el presidente López (PLRA) emita la convocatoria formal a extraordinaria, que debería ser posterior a la interpelación, fijada para las 9:30.

No habría votos

“Yo considero que no va a prosperar. Hablándoles sinceramente, creo que no prospera. Se necesitan 53 (votos). Yo particularmente no (apoyo)”, reveló Paniagua porque según su criterio, no hay méritos. “No hay un asidero fuerte y legal como para enjuiciarlo a Bogarín A., (solo) la denuncia presentada por el embajador (de EE.UU., Marc Ostfield), pero el embajador nunca trajo nada concreto”, dijo.

Se le remarcó que el caso de la destitución del fiscal Jorge López Lohman (+) por eventual maniobra de Bogarín A., presuntamente en represalia por investigar a su amigo, el actuario judicial Vicente Ferreira Rodríguez, está firmemente respaldado en documentos y aún así se ratificó en defensa del “significativo”.

“Tenemos que convocarlos entonces a los 8 miembros del Jurado de Enjuiciamiento”, refirió, ante lo cual se le recordó que fueron en realidad cinco los que votaron por la destitución, y de todos ellos, Bogarín A. es el “amigo” de Ferreira y el que argumentó el pedido de destitución.

El fiscal López procesó a Ferreira y otros por “producción de documentos no auténticos”, supuestamente para favorecer a un condenado por abuso sexual de menores.

Hoy a las 9:30, se reúne la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar de dictaminar.