Deudas por US$ 235 millones analizan en Diputados

Como tercer punto figura el préstamo de US$ 115.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 68.126.234 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para “financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Ciudad del Este”.

También otra iniciativa legislativa para el proyecto de “sistema de saneamiento” ofrecido por la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por US$ 52.292.000 para las ciudades de Santa Rita (Alto Paraná), Carapeguá (Paraguarí), San Ignacio Guazú (Misiones) y Santa Rosa del Aguaray (San Pedro).

Lea más: Reflota plan contra “puertas giratorias”

Por otra parte, se plantea la modificación de un proyecto de ayuda no reembolsable (donación) por parte del Gobierno de Japón para la compra de equipo de dragado del río Paraguay, que fue aprobado en el año 2018, pero que no encontró oferentes, por lo que se amplió el monto de la ayuda de ¥ 2.700.000.000 a ¥ 3.203.000.000 (US$ 23.895.138).

Igualmente se plantea una serie de aumentos presupuestarios para varias instituciones estatales en plena época electoral, incluido para la propia Cámara de Diputados.

Finalmente, esta mañana se prevé estudiar el proyecto contra las “puertas giratorias”.