Efraín Alegre promete construir puente internacional entre Pilar y Argentina

La Concertación Nacional, realizó anoche el cierre de campaña de la dupla presidencial Efraín Alegre y Soledad Núñez, para las Elecciones Paraguay 2023.

Del acto participaron todos los candidatos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de los movimientos que integran la Concertación, como el candidato a senador por Ñeembucú, Ever Villalba (PLRA) y Pedro Miranda (EN), también estuvo presente el candidato a gobernador Juan Apodaca (PLRA) la candidata a diputada Liliana Ferreira (EN) y el candidato a diputado Diosnel Aguilera (PLRA).

Acompañaron el acto los candidatos a la Junta Departamental de Ñeembucú e intendente municipales de varios distritos.

El aspirante a la presidencia de la República Efraín Alegre, reiteró sus propuestas de gobierno, como bajar la tarifa de la Ande y redireccionar los recursos de la merienda escolar para beneficiar directamente a 400 mil familias paraguayas.

“Nosotros aportamos U$S115 millones para la merienda escolar, y eso no llega a los alumnos porque unos cuantos sinvergüenzas llevan a sus bolsillos, eso va a terminar en nuestro gobierno, vamos a redireccionar, vamos a dar directamente a las madres sin intermediarios G. 2 millones 400 mil por año para garantizar la merienda de los niños” explicó.

También habló de otro tema sensible para la zona de Ñeembucú como el de salud, dijo que bajo su mandato los compatriotas ya no deberán emigrar a la Argentina para ser atendidos en los hospitales y que también tendrán los medicamentos gratis.

“Vamos a tener medicamentos en los hospitales “Poha Gratis”, y ya no vamos a salir con las recetas en la mano sin saber qué hacemos, si compramos el remedio tal vez no comemos en el dia , eso ya no va a pasar, ya no habrá necesidad de ir hasta la Argentina en busca de salud” expresó.

En otro momento el candidato a Presidente de la República manifestó que bajo su gobierno construirá el puente internacional entre Pilar y Puente Cano (Argentina).

“Nosotros si decimos que vamos a hacer lo hacemos, no es solo la costanera que vamos a hacer, vamos a construir el puente internacional que une Pilar con la Argentina. Cuantos años de promesa, desde chico he escuchado que se iba a construir el puente y se parece mucho a los mitos y leyendas como el Jasy Jateré, escuchamos pero no vemos nunca, pero ahora vamos a ver porque nosotros vamos a construir con manos de obras de los ñeembuqueños”, aseguró Alegre.

Terminar con la discriminación

Alegre también se comprometió en terminar con la discriminación para que los jóvenes consigan trabajo.

“Nosotros vamos a borrar, va a terminar la discriminación, no es la afiliación de un partido lo que va a valer para trabajar, esa miserable práctica, esa miserable conducta que se ha establecido por tanto tiempo, nosotros vamos a eliminar, vamos a dejar de lado el color de un partido, vamos a generar empleo para los jóvenes” manifestó.

“Ellos estudian con la esperanza de una oportunidad, se esfuerzan las familias para que los hijos logren un título y termina colgado por la pared y sin trabajo, y nosotros vamos a trabajar para generar oportunidad a los jóvenes”, finalizó.

Batalla por la dignidad

A su turno Soledad Núñez, recordó que las mujeres han sido las protagonistas de la historia del Paraguay, luego explicó que la Concertación es la única chapa que tiene una dupla paritaria.

“En la Concertación no es solo discurso, es realidad donde la mujeres estamos ocupando espacios de decisión y para que el cambio llegue a la vida de miles de mujeres, la Concertación debe ser el gobierno a partir del 30 de abril”, apuntó.

Recordó que el otro día visitaron la ciudad histórica de Humaitá, en donde los soldados paraguayos defendieron el territorio nacional con balas, cañones y fusil y que ahora en los tiempos modernos toca pelear la batalla por la dignidad del pueblo paraguayo.

“El otro día en la histórica Humaitá, reflexionamos como en el pasado como nuestros antepasados han defendido la patria con balas, con cañón, con fusiles y pensábamos cómo en estos tiempos modernos no tenemos armas en nuestras manos, pero nos toca pelear una gran batalla por la dignidad del pueblo paraguayo y por ese futuro que nos merecemos todos”, expresó

“Esta realidad que estamos viviendo no nos merecemos, que no nos convenzan que estamos destinados a padecer las consecuencias de los corruptos, de los indecentes, de los narcotraficantes, de aquellos que solo se ocupan de tomar el poder al Estado y al gobierno para llevar beneficios hacia su sector, no señores ese no es el Paraguay que nosotros nos merecemos”, señaló la candidata a vicepresidenta.