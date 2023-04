La SET habla de abismal diferencia e indaga posible evasión de juez y fiscal

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, confirmó ayer a ABC la recepción del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el crecimiento patrimonial del juez Elio Rubén Ovelar Frutos y su pareja, la fiscal Marlene González. El documento de casi 70 páginas detalla las cuentas bancarias y financieras que no declaró la pareja; además de las propiedades y préstamos millonarios que “olvidaron” reportar; movimientos frecuentes de cambio de moneda, dólares, euros, pesos argentinos y uruguayos, entre otros hallazgos.

Según el informe, el juez Ovelar –que con su voto acaba de absolver al exministro de la Vivienda Dany Durand– y su pareja, la fiscal Marlene González –que investiga al candidato de la Concertación Efraín Alegre–, registran enormes variaciones patrimoniales.

Ovelar llega a G. 1.613 millones, mientras que su esposa supera G. 500 millones. Este crecimiento, de acuerdo a un primer análisis del ente de control, no era sustentable, pero en su descargo, ambos presentaron documentos de supuestos adelantos de herencia, de G. 300 y G. 134 millones, respectivamente.

Para Orué, sin embargo, el informe del ente de control, que también reporta una diferencia abismal entre lo declarado ante la administración tributaria y los ingresos de la pareja, es muy importante. Dijo que tal motivo fue remitido a las áreas de Fiscalización y Control para que igualmente se inicie una fiscalización al magistrado y su esposa.

“Nosotros, independientemente sea quien sea o ocupe el cargo que ocupe, nosotros vamos a verificar y controlar; y si se encuentra, en este caso hay un documento ya de parte de la Contraloría General de la República donde hicieron un análisis patrimonial a dos personas. Sí o sí vamos a verificar esos montos que se declararon ante Tributación versus lo que está en un documento fehaciente (haciendo referencia a las DD.JJ.)”, señaló Orué.

El titular de la SET dijo que cuando la CGR solicita información se les provee todo lo necesario para que ellos cumplan con su rol de verificar la correspondencia de las declaraciones juradas. “Entonces nosotros, a la vez, vamos a hacer que también se pague céntimo por céntimo, guaraní por guaraní, el dinero que se tiene que pagar en concepto de impuesto”, indicó.

Añadió que someramente miró el informe del control y lo que pudo detectar es que entre los ingresos hay una diferencia importante. “Casi G. 200 millones se declaró ante Tributación y el ingreso que la Contraloría en su informe reporta es más de 2.000 millones de guaraníes. Estamos hablando más de 100% de diferencia, mucho más del 100% de diferencia”, declaró.

Comentó que hay que ver el origen de ese ingreso. Entonces, de acuerdo a eso, vamos aplicar por un lado el monto evadido, cuánto es de impuesto que dejó de pagar, y, por otro lado, la multa correspondiente que puede ir hasta el 300% del monto evadido”, puntualizó.

Totalmente equivocado el criterio

El titular de la SET también calificó como equivocado el criterio utilizado por la Justicia para absolver al exministro Dany Durand. “Justamente hay diferentes tipos de declaraciones juradas. ¿Las DD.JJ. que son?, básicamente yo digo que estoy jurando que es correcto lo que estoy diciendo. Eso no es declarar contra sí mismo. Es poner ante las instancias correspondientes, sea CGR, Tributación o sea el organismo legal que la ley le otorga esa atribución para verificar o controlar lo que fehaciente está declarando; está diciendo esto es así, pero (por) ninguna circunstancia eso puede ser una declaración en contra. Entonces eso me parece –y un poco opino en base a lo que me estás comentando– que está totalmente equivocado, a mi criterio y a criterio de la administración” (sic).

“Tuvieron que ser reportadas a Seprelad”

El juez Elio Rubén Ovelar y su esposa, la fiscala Marlene González, aparecen en el informe elaborado por la Contraloría con gruesas operaciones de cambio de dólares, de sumas que van entre los 200 a 6.590 dólares. Llegaron a operar también en euros (hasta 500 de dicha moneda), y en moneda argentina y uruguaya, en operaciones realizadas sobre todo entre el 2012 y 2020.

Un punto importante es que los datos del ente de control corresponden a las operaciones formales. Es decir, podrían no reflejar toda la realidad.

El cuadro adjuntado detalla que la mayor operación de cambio de monedas extranjeras, principalmente dólares, la realizó el juez Ovelar en 2019. Ese año, el magistrado realizó operaciones por un total de G. 83.622.900, a través de dos casas de cambio.

El otro movimiento importante se registró en 2014. Entonces, Ovelar, junto a su esposa, cambiaron por G. 73.535.009. Un año antes, la pareja realizó cambios por G. 62.616.500.

El titular de Tributación, Óscar Orué, expresó que también verificarán las operaciones de cambio realizadas por el juez y la fiscal, atendiendo que ambos son Personas Expuestas Politicamente (PEP). “Esas casas de cambio tuvieron que reportar a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). También vamos a verificar y cotejar esos movimientos”, dijo.

Añadió: “Vamos a verificar eso porque estamos hablando de dinero, cambiar dinero, hay que ver el origen también de eso, de donde salió, ver si está justificado”.