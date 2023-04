Riera sobre proselitismo por Lista 1 en colegio: “No vemos que sea algo tan grave”

Enrique Riera, senador colorado cartista, dijo que “no le parece fuera de lugar” que Mercedes Jacquet, sumariada e investigada por supuestamente hacer proselitismo a favor de Santiago Peña en la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, en una reunión con docentes de la institución, haya ofrecido cargos en su nombre haciendo campaña por el candidato colorado para estas Elecciones Paraguay 2023.

“No vemos que sea algo tan grave, porque no es masivo, no fue con alumnos, fue fuera de horario de clases. Y los rubros tendría que saber a cuáles se refiere, porque solo hay cargos interinos”, expresó el legislador colorado.

Por otra parte, dijo desconocer que él pueda ser ministro de Educación dentro del gabinete de Santiago Peña, en caso de que gane las elecciones generales, además de recalcar que están confrontados con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“No dijo que yo le di un cargo ahora, mucho menos para hacer campaña. Yo estoy fuera del Poder Ejecutivo, es más, estamos enfrentados al Poder Ejecutivo”, aclaró en conversación con radio 1020 AM.