Cartista Pedro Alliana anuncia que desde hoy darán dinero para el arreo y “festejo” del 30

“El lunes (hoy) se va repartir el recurso para el transporte, para el viático de los amigos y también para el festejo va haber (sic) y para la espirituosa también, así para brindar por la gran victoria”, anunció el candidato a vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en un mitin en la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa, con miras a las Elecciones Paraguay 2023

El discurso del diputado y extitular de la ANR fue ante la presencia del candidato presidencial Santiago Peña y el referente de Fuerza Republicana Arnoldo Wiens, quien es actual consejero de Itaipú, percibe más de G. 82 millones al mes y hace proselitismo en horario laboral.

Seguidamente, Alliana hizo énfasis del crédito bancario para solventar la campaña, sin dar nombres, montos y cómo fue la gestión ante un banco de plaza.

“Ya se depositó la plata y el lunes (hoy) vamos a repartir hasta para el festejo del gran triunfo del Partido Colorado; que no nos vengan a mentir esa gente que nunca hizo nada por la República del Paraguay. Ahora se quebrantan por nosotros, aipo he’i (sic) algunos medios de comunicación, que quieren la destrucción de la ANR, que no íbamos a conseguir créditos y que no íbamos a tener la plata, pero ya salió el crédito, ya se depositó la plata en la cuenta”, dijo Alliana.

Cartes, escondido

La ANR afronta esta última etapa de la campaña con miras a las elecciones generales del domingo 30 de abril inmersa en una división, con la insólita ausencia de los dos mayores referentes colorados: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, líder de Fuerza Republicana; y el actual titular de la Junta de Gobierno de la ANR, el exmandatario Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.

La coyuntura colorada también navega en la falta de entusiasmo. Esta situación se suma a la austeridad en las finanzas de la ANR. La sanción financiera impuesta el 26 de enero último por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, impidió al presidente de la ANR, Horacio Cartes, declarado previamente “significativamente corrupto” por EE.UU., firmar pedidos de crédito para su partido.

Cartes delegó su firma y los tesoreros partidarios Tadeo Rojas y Fernando Ayala gestionaron los pedidos. Con la firme negativa de la Justicia Electoral de ser garante en una operación de fideicomiso con el banco Continental, finalmente esta entidad otorgó un préstamo de G. 17.000 millones, unos 20.000 millones menos de lo presupuestado inicialmente el 22 de febrero pasado.

La cúpula colorada asegura que ese dinero será suficiente para el “Día D”. Dicen que topearán el presupuesto con bonos y aportes de afiliados.

