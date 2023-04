Voto accesible: las medidas del TSJE para las elecciones Paraguay 2023

El próximo 30 de abril, todo el pueblo paraguayo tiene una cita para elegir a sus próximas autoridades en las elecciones generales 2023. Las personas con discapacidad (PcD) son parte del grupo más ignorado a la hora de planificar políticas de Estado, por lo cual son las más interesadas en acudir al sufragio y elegir a sus candidatos de confianza.

La directora de Servicios Electorales, Daisy Llano, explicó que 567 personas en 13 distritos del país van a poder votar en sus casas luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral hiciera todas evaluaciones respectivas.

Así también, contó que el Plan Voto Accesible implica la habilitación de una “Mesa N°1″, ubicada en un punto accesible dentro del local de votación, principalmente para las personas con dificultades de movilidad. Así también, indicó que en esa mesa el cuarto oscuro está adaptado para las sillas de ruedas.

No obstante, admitió que existe un problema: no todas las escuelas cuentan con entradas accesibles para las personas con movilidad reducida. “Hay locales donde es imposible de cumplir, ya vimos y no tienen alternativas”, lamentó.

Cabe mencionar que solo pueden votar en esa mesa accesible quienes se inscribieron previamente con el TSJE y ya en el padrón actual se encuentran habilitados para votar en la “Mesa N°1″.

Mesa de ayuda para el voto accesible

Por otra parte, indicó que cada local de votación deberá contar con una mesa de ayuda, donde los funcionarios del TSJE tendrán a disposición un kit para las personas con discapacidad visual, que contiene un acrílico y un auricular.

El acrílico debe ser colocado por los miembros de mesa como guía por la pantalla de la máquina de votación. Es decir, la PcD se acerca a su mesa de votación habitual y los miembros de mesa deben buscar en la mesa de ayuda el kit para que voten solos, si no desean estar acompañados.

En ese sentido, Llano explicó que se recomienda a esas personas practicar previamente acudiendo a una de las oficinas distritales del TSJE.

Además, consideró que lo más importante es que se aprendan el número de lista de los candidatos a los cuales quieren votar, puesto que resulta muy complicado escuchar todos los nombres y recordar su número al momento de votar.

Así también, en la mesa de ayuda se debe contar con:

Una lupa, pues el boletín se imprime con letras pequeñas

Un instructivo en braile sobre cómo utilizar las máquinas de votación

Un afiche con un instructivo ilustrado para mejor comprensión de los adultos mayores

Un video instructivo en lengua de señas

Cómo realizarán los controles

Por otra parte, la directora de Servicios Electorales aseguró que en las internas se registraron problemas de accesibilidad debido a que los encargados eran los Tribunales Electorales Independientes de cada partido, pero esta vez será el TSJE el encargado de las verificaciones.

“En las generales, la Justicia Electoral tiene una mesa de ayuda que estará atendida por voluntarios y ellos van a recibir el maletín donde hay varios elementos. Si no tenemos voluntarios, el coordinador del local debe instalar esta mesa”, puntualizó sobre cómo será la operativa ese día.

El voto asistido

En otro momento, señaló que por ley solo pueden tener voto asistido las personas con discapacidad visual o con problemas de movilidad en las extremidades superiores. Es decir, solo esos grupos pueden estar acompañados por alguien de su confianza en el cuarto oscuro.

En ese contexto, recordó los problemas registrados con los adultos mayores y les exhortó a que practiquen en las máquinas antes de ir a votar y recalcó sobre todo que el voto se hace más fácil si me morizan el número de lista de su candidato.