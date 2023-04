Marito afirma que el Partido Colorado atraviesa un “momento trágico”

En una entrevista para el medio internacional France24, el presidente Mario Abdo Benítez se refirió a la situación del Partido Colorado, las Elecciones Paraguay 2023 y realizó un balance de su gestión.

Una de las primeras consultas en la entrevista tuvo relación con la crisis política y económica que atraviesa la Asociación Nacional Republicana (ANR), tras la designación de “significativamente corrupto” de su titular, Horacio Cartes, por parte de los Estados Unidos, que también lo sancionó económicamente, refirió que el Partido Colorado está viviendo un “momento trágico” y que la reconstrucción del coloradismo será “compleja”.

“La reconstrucción del coloradismo va a ser una tarea compleja. Lo que está viviendo el partido es un momento muy duro porque el espacio de la política tiene que ser uno que genere esperanzas, construir una sociedad con valores de la integridad, de la moral política, de la ética y cuando están tan compremetidas, con dudosa reputación de quienes están al frente de la conducción política, se distorsiona un poco la función de un partido político, pero yo tengo esperanzas, independientemente a la persona”, expresó.

“Es un momento trágico que vive el coloradismo ante esta situación. Creo que en su momento tiene que haber un debate fuerte al interior del partido. Una vez que culmine el proceso electoral, nosotros vamos a marcar una diferencia y vamos a proponer un coloradismo donde el centro de nuestra fuerza y de nuestra corriente de pensamiento sea justamente recuperar un Partido Colorado con credibilidad y que sea un partido que pueda marcar una diferencia a la actual conducción del Partido Colorado”, prosiguió.

¿Quién ganará las próximas Elecciones Paraguay 2023?

Cuando fue consultado quién va a ganar las próximas elecciones, indicó “la democracia paraguaya, que se respete la voluntad popular”.

“Tengo el compromiso de invitar al que gane las elecciones para hacer un proceso de transición ordenado, para que el próximo gobierno pueda llevar adelante las políticas públicas que así considere el presidente, pero que tenga toda la información y todo el respaldo del gobierno saliente”, acotó.

Paraguayo Cubas como candidato

En otro momento de la entrevista, fue consultado sobre la figura del candidato Paraguayo Cubas, en el marco de estas elecciones, y señaló que este será una “sorpresa”. Agregó que su candidatura es “sana”.

“Paraguayo Cubas va a hacer una buena elección. Tal vez va ser la sorpresa, en el sentido que irrumpió como un modelo o proyecto que demuestra que hay una gran deuda de la clase política para con la sociedad y ahí se refleja la popularidad y aceptación de su proyecto político”, mencionó.

Reelección en Paraguay

También se refirió a la figura de la reelección y señaló que considera que es “necesaria” aunque sea alternada.

“Creo que es una figura (la reelección) necesaria, a lo mejor de manera alternada para seguir profundizando nuestra consciencia democrática”, declaró.

“Muchas veces un período presidencial es insuficiente, pero yo me comprometí con mi pueblo cuando me candidaté que no iba a hacer ningún intento de modificar la Constitución en beneficio de mi personay cumplí”, agregó.

En cuanto a la materia pendiente de su Gobierno, manifestó que fue no lograr una mayor visibilidad del Paraguay ante el mundo.