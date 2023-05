Sobre Nº 4 solo podía abrirse el día de las elecciones, dicen en el TSJE

“¿Por qué no podemos abrir el sobre Nº 4? Hay que aclarar que a todos nos encantaría, porque vamos a encontrar lo que sabemos: los votos. El problema está en que la ley no me permite hacerlo”, dijo el miembro de la Justicia Electoral César Rossel al ser entrevistado en ABC TV sobre las denuncias de fraude electoral presentadas por Cruzada Nacional y la Concertación.

Rossel, funcionario de carrera y electo recientemente miembro de la Justicia Electoral, mencionó que el artículo 222 del Código Electoral dice que el escrutinio solamente puede ser realizado “en un solo acto ininterrumpido, fiscalizado por los miembros de mesa y la ciudadanía” en el día de las elecciones.

“Y si ahí alguien pide el recuento, se puede hacer; es el único momento en que la ley me habilita”, agregó

Rossel acompañado en el sitio por el asesor del TSJE Luis Alberto Mauro y en forma remota por el director de Tecnología Fausto von Streber.

TSJE: Etapa del recuento de votos ya terminó

El ministro aclaró que todo el proceso electoral tiene etapas de preclusión, es decir, que al finalizar cada etapa ya no se puede retornar.

Además, calificó de peligrosa la posibilidad de abrir el Sobre Nº 4 porque todos los procesos electorales en el país podrían verse afectados. “Todo paraguayo que pierda una elección va a pedir recuento, puede judicializar todo; el daño que se va a hacer al sistema electoral va a ser gravísimo”, consideró.

Rossel también lamentó que se esté generando “intranquilidad” luego de las elecciones con “desinformación masiva”, ante las repetidas denuncias de supuesto fraude hechas por la oposición, hasta ahora sin pruebas, según manifestó.

Recordó, sin embargo, que el sobre Nº 4 se creó para evitar que las boletas acaben como “basura electoral” en vertederos o en la vía pública como ocurría en el pasado y reiteró que la ley electoral no contempla el recuento de votos.

“Si yo abro (los sobres Nº 4) y rompo la ley, si hacemos el recuento, en todas las elecciones van a pedir a partir de ahora apertura de las papeletas (…). Imaginate la inseguridad jurídica y la inestabilidad del sistema electoral que vamos a habilitar”, reiteró en este punto con miras al futuro.

Recordó además que en el proceso electoral participaron más de 36.000 personas que no eran funcionarios del TSJE sino representantes de los partidos políticos, entre miembros de mesa, apoderados y veedores, además de integrantes de la prensa y observadores internacionales.

“Fueron las elecciones más controladas de la historia del Paraguay”, enfatizó el ministro.

En julio hay lista de “financistas”

“Para julio estaría la lista de los financistas de estas elecciones”, dijo ayer el miembro del TSJE César Rossel, quien se jactó de ser el primer paraguayo en multar a los partidos políticos por US$ 1 millón.

Recalcó que todos los países hacen financiamiento “público o mixto” y que el único país donde esto es " privado” es Venezuela, cuya “democracia” es duramente cuestionada.