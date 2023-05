Comuna de Bahía Negra entregó alimentos sin control de calidad, dice Contraloría

En el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Bahía Negra se detectó que el exintendente de Bahía Negra; Joao Ferreira (ANR) distribuyó durante el 2021 kits de alimentos para 139 estudiantes sin un control adecuado de calidad y también sin un riguroso control documental, lo que evidenció la total desprolijidad municipal.

Según la Contraloría, la Comuna no realizó de manera adecuada la convocatoria para la provisión de alimentos a los estudiantes durante el 2021, tampoco fueron publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública los antecedentes de pago con la empresa proveedora de alimentos, en este caso Videl SA. También se detectó una total falta de control en la recepción de facturas, notas de remisión y actas de recepción de los kits de alimentos no perecederos.

Tampoco la municipalidad designó a profesionales que monitoreen la calidad de los alimentos como establece el Proyecto de Alimentación del Paraguay en su punto nueve. No se tuvo un nutricionista, personal de apoyo y una encargada del programa dentro de la institución beneficiada con la distribución de alimentos. La empresa proveedora no detalló en su factura la cantidad de alimentos que entregó a la municipalidad por unos G. 537 millones, por lo cual no se tiene certeza de qué cantidad fue entregada a los estudiantes chaqueños.

Además la comuna no cuenta con ningún documento que avale que la recepción de alimentos se hizo de manera correcta. También, pese a contar con un disponibilidad de G. 120 millones, la administración de Ferreira no hizo el llamado para la provisión del suplemento nutricional escolar para el 2022 y dejó a cargo de la Gobernación de Alto Paraguay la entrega de kits. En su informe, la Contraloría insta a que se implementen controles más rigurosos para resguardar las erogaciones municipales.