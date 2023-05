Aprueban desafuero de Erico Galeano en Cámara de Diputados

Por unanimidad de los 69 presentes, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado y senador electo Erico Galeano, que tuvo un tratamiento expeditivo para cortar el debate sobre el alcance de los fueros legislativos y atendiendo a que hoy el diputado Erico Galeano presentó una nota formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de solicitar que se dé lugar a su pedido de desafuero, que no ingresó en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy.

Con la ausencia de Erico Galeano, el pedido de desafuero fue tratado como segundo punto de la extraordinaria de este miércoles y, tras un breve debate, obtuvo unanimidad en los votos, por lo cual oficialmente Erico Galeano perdió sus fueros como Diputado del Congreso Nacional, decisión que deberá comunicarse al juez especializado contra Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, a fin de admitir la imputación que pesa sobre él, por lavado de dinero y asociación criminal e imponer las medidas que considere.

Pese a aprobar el desafuero, los diputados cartistas siguieron insistiendo hoy antes de la sesión que Galeano tiene dos fueros, puesto que ganó las elecciones pasadas y está esperando para jurar como senador de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el próximo periodo legislativo. Si bien se inició el debate sobre el tema, por moción del diputado llano-cartista, Édgar Ortiz (PLRA) se cortó el debate y se llevó inmediatamente a votación

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) tuvo oportunidad de argumentar el dictamen a favor del desafuero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde sobre todo hizo énfasis en que los fueros protegen a los legisladores contra procesos en contra por opiniones vertidas durante el ejercicio de sus funciones y no contra delitos comunes, como es este caso.

“En este caso, nada tiene que ver con opiniones vertidas en el ejercicio de las funciones del diputado”, remarcó Vallejo, recordando lo que establece el artículo 191 de la Constitución Nacional sobre la inmunidad de los legisladores.

Galeano cambió drásticamente de postura luego de haberse reunido ayer con su bancada. Horas antes, se mostró aferrado a sus fueros y aseguró que era “ininmputable” pero una vez que los miembros del movimiento cartista indicaron que apoyarían su desafuero, dio un paso atrás y anunció que iba a solicitar él mismo que eso suceda.

Estas expresiones fueron duramente criticadas por la diputada y senadora electa Kattya González (PEN), que reprochó que muchos de sus colegas -incluido Erico- intenten plantear que los fueros son para darles impunidad.

“No señor Erico Galeano, usted no tiene doble inmunidad, no tiene doble fuero, usted no es inimputable, no señores. Los fueros parlamentarios solamente sirve para protegernos de de situaciones en donde realmente exista una persecución política, una privación de libertad o un procesamiento en ese sentido”, refirió González.

También sostuvo que lo que se busca en este caso con el argumento ridículo del “doble fuero”, es que sigan habiendo “narcodiputados y narcosenadores que están acá, no para hablar y representar a la ciudadanía, sino simplemente para escudarse en los fueros parlamentarios”.

El diputado colorado Erico Galeano Segovia fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, quienes además pidieron su prisión, dentro del operativo A Ultranza.