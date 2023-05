Seis intendentes y un gobernador siguen sin rendir cuentas, dice Contraloría

La Contraloría General de la República (www.contraloría.gov.py) actualizó ayer su planilla de informes sobre rendición de cuentas que deben hacer las municipalidades y gobernaciones. Según el reporte oficial, el único jefe comunal que salió de la “lista roja” fue el liberal Willian López de Itacurubí de la Cordillera. Esto teniendo en cuenta la planilla anterior del 17 de mayo.

De esta manera, según Contraloría, se mantienen en la lista: el gobernador de Central, Gustavo Machuca (ANR, oficialista), quien no informó qué hizo de la plata que recibió en concepto de royalties (G. 2.770 millones) y Fonacide (G. 1.076 millones) desde enero a abril. Tampoco rindió cuentas el imputado Hilario Adorno (ANR, oficialista), intendente de Puerto Casado, quien recibió por royalties (G. 548 millones) y por Fonacide (G. 213 millones) mientras desde el 2021 Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela, no presenta documentos a la Contraloría y su administración no recibe dinero por Fonacide y royalties.

Fernández está acusada por supuesta malversación y asociación criminal, pero aún su caso no llegó a juicio oral, debido a que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que sigue pendiente de resolución desde agosto de 2022.

Antonio Apezteguía (ANR, oficialista), intendente de San Vicente Pancholo, tampoco rindió cuentas de lo que hizo del dinero que recibió por royalties (G. 962 millones) y por Fonacide (G. 357 millones); Javier Peralta (ANR, oficialista), intendente de Belén, no presentó informes por royalties y Fonacide. Su administración tampoco recibe fondos.

Por otro lado, David González (PLRA), intendente de Capiibary, no informó qué hizo de los G. 940 millones que recibió por royalties, aunque sí informó el uso de Fonacide (G. 470 millones).

El intendente de Fuerte Olimpo, Moisés Recalde (ANR, HC), no presentó informe de los G. 842 millones que recibió por royalties, pero sí informó Fonacide, según CGR.

La fecha máxima para presentar rendición de cuenta fue el 15 de mayo, y las autoridades que entregaron fuera de tiempo son: Zulma Domínguez (PLRA), gobernadora de Concepción; Fabio Díaz Mendoza (PLRA) intendente de Juan de Mena; Derlis Martínez (PLRA) intendente de Mbocayaty de Yhaguy y Gustavo Penayo (ANR, HC) intendente de Caapucú.